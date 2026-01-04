Gessler zapytała Dodę, czy mści się na eks. Szok, co powiedziała

Doda to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. 31 grudnia widzowie mogli oglądać ją podczas koncertu "Sylwester z Dwójką". W mediach głośno jest nie tylko o karierze piosenkarki, ale także o jej życiu prywatnym. Doda ma na koncie kilka nieudanych związków, w tym m.in. z Radosławem Majdanem oraz Dariuszem Pachutem. Temat byłych partnerów gwiazdy poruszyła Magda Gessler w programie "Magda gotuje Internet".

Magda Gessler zapytała Dodę wprost. Chodziło o eks. "Jak ktoś się na kimś mści..."

W formacie Magda Gessler i Doda zabrały się do przygotywania dań. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Przypaliły składniki, które Gessler chciała później wyrzucić. Doda miała jednak inny pomysł i zażartowała przed kamerą. - Dzisiaj będziemy serwować dla wszystkich naszych eks specjalny posiłek: Żryj, jak ci życie miłe - powiedziała. Po tych słowach Gessler zapytała Dodę o to, czy "dalej mści się na byłym". Wokalistka stanowczo zaprzeczyła. - Nie no, gdzie, Magda, czy ty nie wiesz, że jak ktoś się na kimś mści, to tak naprawdę mści się na sobie - powiedziała w programie. Kadr Dody i Magdy Gessler znajdziecie w naszej galerii.

Doda o kolejnym ślubie. Wyjawiła, czy pokaże partnera. "Moje życie to jest gotowy scenariusz na film"

W trakcie rozmowy nie zabrakło także pytań na temat życia uczuciowego Dody. Piosenkarka zapewniła, że nie ma zamiaru epatować prywatnymi informacjami w mediach. - Ja swojego trzeciego męża pokażę dwa lata po ślubie, kiedy przejdzie wszystkie testy wojenne (...) Moje życie to jest gotowy scenariusz na film, tak jak twoje, nawet na serial i taki mocny brazylijsko-kolumbijski właśnie - skomentowała wokalistka, zwracając się do Magdy Gessler. O tym samym wspomniała 4 stycznia w formacie "Dzień dobry TVN". - Najważniejsze to trzymać życie prywatne od internetu. To już jest podstawa i filar spokoju, nawet takiego poczucia bezpieczeństwa - padło z ust wokalistki. - W końcu poczułam święty spokój. (...) Mogę sobie spokojnie zrywać, nie zrywać, zaręczać się, wychodzić za mąż i nikt o tym nie wie - dodała.