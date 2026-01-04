Doda niespodziewanie wypaliła o trzecim ślubie. "Męża pokażę..."

Życie miłosne Dody od lat przyciąga sporo uwagi, a każdy jej związek jest szeroko komentowany w mediach. Gwiazda zamierza coś z tym zrobić. Podczas wywiadu w "Dzień dobry TVN" 4 stycznia, Rabczewska wyjawiła, że obecnie stawia ona na dbanie o swoją prywatność. Tak odniosła się do kwestii relacji - w tym możliwych zaręczyn i ślubu.

Doda stawia sprawę jasno, jeśli chodzi o jej prywatność. "Mogę wychodzić za mąż i nikt o tym nie wie"

- Najważniejsze to trzymać życie prywatne od internetu. To już jest podstawa i filar spokoju, nawet takiego poczucia bezpieczeństwa - skomentowała w śniadaniówce Doda, podkreślając, że cieszy się, iż podjęła decyzję o oddzieleniu prywaty od tego, co pokazuje w mediach społecznościowych. Ma to już trwać od trzech lat. Rabczewska powiedziała też, że nie jest uzależniona i nie zależy jej już na atencji i "kupczeniu życiem prywatnym". - W końcu poczułam święty spokój - stwierdziła.

Mogę sobie spokojnie zrywać, nie zrywać, zaręczać się, wychodzić za mąż i nikt o tym nie wie

- dodała Doda, odnosząc się do kwestii miłosnych, które wzbudzają w jej przypadku zawsze sporo emocji. Co ciekawe, wyjawiła przy tym jednak trzy newsy na swój temat, z których tylko dwie informacje mają być prawdziwe. - Za chwilę wydaję swój nowy singiel, który będzie powrotem do muzyki rockowej. Dwa, zaręczyłam się i wychodzę za mąż w tym roku. Trzy, za chwilę rusza sprzedaż biletów na mój koncert na Narodowym. Teraz zgadujcie, co jest błędne! - powiedziała ucieszona Rabczewska.

Doda nie poinformuje fanów, gdy wyjdzie za mąż. "Trzeciego męża pokażę..."

Tuż po pojawieniu się Dody w "Dzień dobry TVN" wyemitowano także na antenie odcinek programu "Magda gotuje Internet", do którego Magda Gessler zaprosiła właśnie piosenkarkę. Gotując wspólnie w domu słynnej restauratorki, Rabczewska porozmawiała z nią o jedzeniu, rodzinie oraz ponownie - sprawach sercowych. Doda raz jeszcze powiedziała, że stawia aktualnie na swoją prywatność. Jasno odniosła się do doniesień o jej rzekomym ślubie. - Ja swojego trzeciego męża pokażę dwa lata po ślubie, kiedy przejdzie wszystkie testy wojenne (...) Moje życie to jest gotowy scenariusz na film, tak jak twoje, nawet na serial i taki mocny brazylijsko-kolumbijski właśnie - skomentowała wokalistka, zwracając się do Gessler.