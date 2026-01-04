27 grudnia media obiegła wiadomość o tym, że Viki Gabor wzięła romski ślub. Informację przekazał Bogdan Trojanek, dziadek ukochanego wokalistki. - Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję - komentował na nagraniu. Trojanek aktywnie działa w mediach i udziela wywiadów na temat ślubu.

Bogdan Trojanek zabrał głos. "Zaskoczyli nas"

W wywiadzie dla "halo tu polsat" Trojanek ujawnił nowe szczegóły na temat romskiego ślubu. Przyznał, że decyzja jego wnuka i wokalistki była dla wszystkich wielką niespodzianką. - Zaskoczyli nas dlatego, że zrobili według swego myślenia. Po swojemu, według XXI w. No przecież Viki Gabor jest dziewczynką znaną z mediów i tak dalej. Ale ja się bardzo cieszę, że mój wnuk nie pokochał artystki jako gwiazdę, tylko pokochał skromną, romską dziewczynę. I to było dla mnie najpiękniejsze - komentował. To wnuczka Trojanka przekazała mu wiadomość o tym, że Giovanni utrzymuje kontakt z Viki Gabor. - Siostra Giovanniego, tak mówi: "Dziadku on chyba pisze z Viki". Ja mówię, przestań, co ty wygadujesz. Dzisiaj młodzież do siebie pisze normalnie, tak? A jednak więcej to jest niż to pisanie, bo jednak stało się, co się miało stać - dodał.

Bogdan Trojanek o dalszych krokach wnuka i Viki Gabor. "Musi się jeszcze dokonać to prawo polskie"

W rozmowie muzyk wspomniał także o funkcjonowania romskiego prawa. - My przestrzegamy prawa polskiego i romskiego. To jest piękne - nasze prawo zwyczajowe 700 lat już ma. Według naszego romskiego prawa to jest mąż i żona. Oczywiście musi się jeszcze dokonać to prawo polskie, w urzędzie i w kościele - usłyszeli widzowie śniadaniówki. Bogdan Trojanek odpowiedział także na głosy hejterów, którzy twierdzą, że próbuje zyskać popularność dzięki ślubowi wnuka z wokalistką. - A do czego mi to potrzebne? Ja jestem na scenie od tylu lat, mam tyle koncertów - podsumował.