Damiano David z Maneskin i amerykańska artystka Dove Cameron poznali się w drugiej połowie 2023 roku. Już w lutym 2024 roku potwierdzili swój związek, gdy pojawili się razem na imprezie przed rozdaniem nagród Grammy. Od tamtej pory stali się jedną z ulubionych par Hollywood. 3 stycznia 2026 roku dowiedzieliśmy się, że Damiano i Dove są zaręczeni!

Damiano David i Dove Cameron zaręczeni! "To będzie piękny rok"

Zarówno Damiano, jak i Dove opublikowali w mediach społecznościowych serię zdjęć, na których możemy zobaczyć, jak pozują przed aparatem, prezentując pierścionek zaręczynowy ze spektakularnym kamieniem. Muzyk na fotografiach jest wpatrzony w ukochaną i całuje ją w czoło. Kadry podpisali wymownymi opisami. "To będzie piękny rok" - przekazał Damiano. "Moja ulubiona część życia. Szczęśliwego Nowego Roku" - napisała także Dove. Obydwoje dodali do opisów emotkę pierścionka.

W komentarzach prędko pojawiło się wiele wpisów z gratulacjami. Fani pary są zachwyceni, iż ich ulubieńcy wreszcie się zaręczyli! "Zasługujecie na całe szczęście tego świata", "Wyglądacie tak pięknie", "To będzie królewski ślub!", "Jesteście tacy uroczy", "Nawet nie potrafię wyrazić słowami, jak niesamowicie szczęśliwa jestem z waszego powodu!", "Nareszcie! Gratulacje kochani" - mogliśmy przeczytać wśród postów internautów.

Pierwsze doniesienia o zaręczynach pary pojawiły się już kilka miesięcy temu

Przypomnijmy, że pierwsze informacje o rzekomych zaręczynach Damiano i Dove pojawiły się jeszcze w październiku 2025 roku. To właśnie wtedy paparazzi przyłapali parę spacerującą po ulicach Sydney. Uwagę fotoreporterów i internautów przykuł wówczas pierścionek, który pojawił się na palcu artystki. Informację o zaręczynach przekazał nawet amerykański portal TMZ, według którego Cameron miała być podekscytowana kolejnym krokiem w związku i nowym etapem w życiu. Para nie odniosła się wtedy do medialnych doniesień. Jeśli porównać pierścionek, który w październiku nosiła Dove, z tym, który możemy zobaczyć na opublikowanych w styczniu zdjęciach, można odnieść wrażenie, że najprawdopodobniej zakochani byli zaręczeni już w październiku.