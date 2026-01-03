Kaja Paschalska zyskała popularność już jako 11-latka. Dała się poznać jako Ola Lubicz w serialu "Klan". Aktorka spełniała się również jako wokalistka. Ze swoimi fanami pozostaje w kontakcie za pomocą mediów społecznościowych. Ostatnio Kaja podzieliła się radosną nowiną. Aktorka zaręczyła się ze swoim ukochanym! Przekazała wieści w obszernym poście na Instagramie.

Kaja Paschalska się zaręczyła! Oto jej wybranek

Kaja Paschalska właśnie pochwaliła się fanom, że przyjęła zaręczyny swojego ukochanego Damiana. Z postu na Instagramie wynika, że gwiazda "Klanu" powiedziała "tak" w sylwestra. W sieci opublikowała mnóstwo uroczych kadrów ze swoim narzeczonym. Nie zabrakło też życzeń. "Życzę wam, kochani, żeby 2026 doprowadził was do waszego miejsca. Tam, gdzie wszystko się kończy i zaczyna. Miejsca, w którym bezpieczeństwa, miłości i spokoju nie trzeba szukać, bo ma się je w sercu. Zawsze. Tam, gdzie rodzi się jedyne w swoim rodzaju uczucie" - napisała. Później zwróciła się do ukochanego. "Dziękuję, że jesteś" - podkreśliła i dodała hashtag "she said yes" ("powiedziała 'tak'" - przyp. red.). Zdjęcie pierścionka zaręczynowego, a także kadry Paschalskiej z narzeczonym znajdziecie w naszej galerii.

Kaja Paschalska powiedziała, dlaczego nie ma dzieci. Co za wyznanie

Kaja Paschalska w wywiadzie dla Wprost otwarcie opowiedziała o podejściu do macierzyństwa. Aktorka "Klanu" przyznała, że choć w przeszłości myślała o posiadaniu dzieci, to cieszy się, że nic z tego nie wyszło. Gwiazda stwierdziła, że żyła w przekonaniu, że mąż i dzieci są bardzo ważni w życiu, jednak z biegiem czasu zrozumiała, że najpierw musi skupić się na sobie. "Jak wiele kobiet byłam zaprogramowana na to, że rodzina, mąż i dzieci to jest to ostateczne poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, coś do odhaczenia, normalna kolej rzeczy. Były takie momenty w moim życiu, że bardzo chciałam mieć dzieci, ale dobrze, że nic z tego nie wyszło, bo trauma pokoleniowa ciągnęłaby się dalej" - powiedziała wprost. ZOBACZ TEŻ: Tak dziś wygląda Paschalska. Pojawiła się na ściance w koronkowej sukience. Uwagę zwracają rajstopy i buty