Gabor nie informowała rodziców o ślubnych planach? Zaskakujące doniesienia

27 grudnia w mediach gruchnęły wieści, że Viki Gabor wzięła romski ślub. O wszystkim poinformował Bogdan Trojanek, dziadek wybranka wokalistki. - Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - opowiadał w usuniętym już nagraniu. Od tego momentu Trojanek chętnie udziela wywiadów na temat wydarzenia.

Bogdan Trojanek zaskoczył słowami o Viki Gabor. Wspomniał o jej rodzicach

Bogdan Trojanek udzielił wywiadu dla "Faktu". Opowiedział o kulisach romskiego ślubu Gabor i jego wnuka Giovanniego. "Oni się znali wcześniej, korespondencję prowadzili między sobą i stwierdzili, że uciekamy sobie, pobieramy się. Czuję, że ty będziesz moim mężem i chcę, żebyś ty była moją żoną. Tak się stało... Zostali przeze mnie pobłogosławieni w domu rodzinnym w Krakowie, to, że ta tradycyjne wiązania rąk, dalej to się odbywa, to jest piękne, bo to jest niepisane nasze romskie prawo" - opowiadał. Co ciekawe, muzyk stwierdził, że Gabor miała nie poinformować swojej rodziny o ślubnych planach. "Wszyscy byliśmy zaskoczeni, dlatego że zrobili to [podjęli decyzję o romskim ślubie - przyp.red.] w tajemnicy przed nami. Przed rodzicami też" - dodał.

Viki Gabor zabrała głos. "Nie wiecie nic"

Viki Gabor nie komentuje zamieszania wokół romskiego ślubu. W rozmowie z Eską krótko odpowiedziała na negatywne wpisy internautów. "No, nie wiecie nic [o kulturze romskiej - przyp.red.], ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu" - powiedziała. Zaznaczyła, że o emocjach najczęściej opowiada za pośrednictwem swojej muzyki. "Jestem osobą, która bardziej lubi pisać muzykę i śpiewać, niż udzielać wywiadów. Nie czuję się komfortowo. Każdy to widzi, każdy o tym wie, nie będę tego ukrywać. Myślę, że dużo ludzi może się o mnie dowiedzieć ciekawych rzeczy poprzez moją muzykę. Dużo opowiadam na płycie 'Spektrum uczuć', dużo jest tam ciekawostek z mojego życia prywatnego. Myślę, że warto posłuchać tych piosenek" - skwitowała.