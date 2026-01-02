Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy są uznawani przez polskie media za jedno z najlepiej dobranych małżeństw. 2 stycznia na Instagramie zakochani podzielili się radosną nowiną. Okazało się, że już wkrótce powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. "Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" - napisali pod udostępnionymi zdjęciami małżonkowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska o zrzucaniu kilogramów po ciąży. "To jest ciężka robota"

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski ujawnili, że spodziewają się dziecka. W tle ważna rocznica

Okazuje się, że data, którą wybrali Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy na ogłoszenie radosnej nowiny nie jest przypadkowa. Dokładnie rok wcześniej, 2 stycznia 2025 roku w Łodzi odbyła się ceremonia ślubna zakochanych. Uroczystość miała miejsce w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Uznańscy-Wiśniewscy opowiedzieli sobie sakramentalne "tak" przed prezydentką Łodzi Hanną Zdanowską. Polityczka z okazji rocznicy ślubu opublikowała nawet na InsatStories zdjęcie z uroczystości. Widać na nim, jaką miała suknię ślubną.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w sukni ślubnej. ZOBACZ ZDJĘCIEOtwórz galerię

Okazuje się, że jeden element związany ze ślubną uroczystością szczególnie wyróżniał się na tle innych podobnych wydarzeń. Zakochani zdecydowali się na dwie pary obrączek "ziemskie" i "kosmiczne". -Chcieliśmy zawrzeć w nich naszą historię, trochę naszych wcześniejszych historii i scalić je w jedną, którą dzisiaj budujemy razem - powiedzieli w "Dzień dobry TVN", gdy opowiadali o ślubie.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski niedługo doczekają się dziecka. Fani w sieci ślą gratulacje

Pod radosnym wpisem Aleksandry i Sławosza Uznańskich-Wiśniewskich w mediach społecznościowych niemal natychmiast pojawiła się prawdziwa lawina komentarzy. Internauci ruszyli z gratulacjami, nie kryjąc wzruszenia i entuzjazmu. Wiele osób podkreślało, że to jedna z najbardziej pozytywnych i budujących informacji, jakie dane im było przeczytać na początku nowego roku. "Wspaniała wiadomość", "Cudownie", "Ogromne gratulacje" czy "Sama radość" - pisali fani.

Pojawiały się wpisy sugerujące, że dziecko dostanie imponujący zestaw genów po rodzicach, a także żartobliwe uwagi, że już w przedszkolu nikt nie przebije opowieści zaczynającej się od słów: "a mój tata jest astronautą…". Wiele komentarzy nawiązywało właśnie do kosmicznego wątku, określając ciążę jako "najważniejszą misję" i życząc rodzicom "szczęśliwego lądowania".