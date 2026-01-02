Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy są uznawani przez polskie media za jedno z najlepiej dobranych małżeństw. 2 stycznia na Instagramie zakochani podzielili się radosną nowiną. Okazało się, że już wkrótce powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. "Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" - napisali pod udostępnionymi zdjęciami małżonkowie.
Okazuje się, że data, którą wybrali Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy na ogłoszenie radosnej nowiny nie jest przypadkowa. Dokładnie rok wcześniej, 2 stycznia 2025 roku w Łodzi odbyła się ceremonia ślubna zakochanych. Uroczystość miała miejsce w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Uznańscy-Wiśniewscy opowiedzieli sobie sakramentalne "tak" przed prezydentką Łodzi Hanną Zdanowską. Polityczka z okazji rocznicy ślubu opublikowała nawet na InsatStories zdjęcie z uroczystości. Widać na nim, jaką miała suknię ślubną.
Okazuje się, że jeden element związany ze ślubną uroczystością szczególnie wyróżniał się na tle innych podobnych wydarzeń. Zakochani zdecydowali się na dwie pary obrączek "ziemskie" i "kosmiczne". -Chcieliśmy zawrzeć w nich naszą historię, trochę naszych wcześniejszych historii i scalić je w jedną, którą dzisiaj budujemy razem - powiedzieli w "Dzień dobry TVN", gdy opowiadali o ślubie.
Pod radosnym wpisem Aleksandry i Sławosza Uznańskich-Wiśniewskich w mediach społecznościowych niemal natychmiast pojawiła się prawdziwa lawina komentarzy. Internauci ruszyli z gratulacjami, nie kryjąc wzruszenia i entuzjazmu. Wiele osób podkreślało, że to jedna z najbardziej pozytywnych i budujących informacji, jakie dane im było przeczytać na początku nowego roku. "Wspaniała wiadomość", "Cudownie", "Ogromne gratulacje" czy "Sama radość" - pisali fani.
Pojawiały się wpisy sugerujące, że dziecko dostanie imponujący zestaw genów po rodzicach, a także żartobliwe uwagi, że już w przedszkolu nikt nie przebije opowieści zaczynającej się od słów: "a mój tata jest astronautą…". Wiele komentarzy nawiązywało właśnie do kosmicznego wątku, określając ciążę jako "najważniejszą misję" i życząc rodzicom "szczęśliwego lądowania".