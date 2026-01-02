Joanna Pacuła to bez wątpienia jedna z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Urodziła się w Tomaszowie Lubelskim, a wykształcenie aktorskie zdobyła w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Zasłynęła na przełomie lat 70. i 80. Zagrała w różnorodnych produkcjach, a potem wyemigrowała i zagościła w Hollywood, gdzie też udało jej się zabłysnąć. Na tym jednak nie koniec, bo swego czasu głośno było także o jej romansie z Piotrem Fronczewskim. To wydarzenie z jej życia wywołało niemały skandal i masę spekulacji. Pamiętacie tę historię?

Joanna Pacuła na planie "07 zgłoś się" wdała się w romans z Piotrem Fronczewskim. Relacja rozpadła się z hukiem. "Była zdruzgotana"

Joanna Pacuła i Piotr Fronczewski poznali się na planie słynnego serialu "07 zgłoś się". Choć zaczęło się od przyjaźni, to między tą dwójką dość szybko narodziło się głębsze uczucie. Nie było jednak aż tak kolorowo, gdyż aktor był już wówczas mężem i ojcem. Relacja tych dwoje od początku skazana była na porażkę. Miała też trudne konsekwencje.

Co ciekawe aktor nie czekał, aż jego romans ujrzy światło dzienne i sam zdecydował się wyznać żonie prawdę. Jak opisał w autobiografii, przyczyniło się do tego ogromne poczucie winy. "W pewnym momencie postanowiłem wszystko żonie powiedzieć. Szczątki uczciwości nie pozwalały mi dłużej tkwić w tym gigantycznym oszustwie. Trwanie w kłamstwie było ponad moje siły. Musiałem to powiedzieć, również po to, by całkowicie egoistycznie sobie ulżyć. Zrzucić ten ciężar z barków" - napisał w "Ja, Fronczewski". Jak łatwo się domyślić, reakcja jego żony nie należała do najłatwiejszych. "Była zdruzgotana. Kompletnie sparaliżowana tą wiadomością. Zdemolowana psychicznie. Nie odezwała się chyba nawet słowem. Płakała. To był dla niej wstrząs" - opisywał.

Joanna Pacuła po romansie wyjechała za granicę. To za oceanem rozkręciła aktorską karierę. Znalazła też miłość

Mimo hucznego zakończenia romansu Joanna Pacuła nigdy nie odniosła się do tej historii publicznie. Po przerwaniu relacji zdecydowała się natomiast na wyjazd z Polski. Początkowo udała się do Paryża, a dopiero później wyemigrowała do USA. Tam jej kariera poszybowała. Zagrała m.in. w "Park Gorkiego" czy "Wybrańcu śmierci". Z czasem ułożyła sobie też życie uczuciowe. W Stanach stanęła na ślubnym kobiercu. Jej mężem został 12 lat starszy od niej producent filmowy Hawk Winchel Koch Jr. Aktorka dalej mieszka w USA, ale strzeże swojej prywatności i rzadko pojawia się na publicznych wydarzeniach.