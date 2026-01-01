"Powiedziałem tak". Tomasz Iwan i Karolina Woźniak ogłosili zaręczyny

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak są parą od lat. Sportowca i jego ukochaną mogliśmy zobaczyć w zmaganiach w programie "Afryka Express". Duet wycofał się z rywalizacji przez kontuzję Iwana. Uwagę mediów nieustannie zwraca różnica wieku dzieląca zakochanych - czyli 18 lat. 1 stycznia relacja tej dwójki weszła na nowy poziom - właśnie się zaręczyli.

Zobacz wideo Smaszcz miażdży ślub Kurzajewskiego i Cichopek. "Największy obciach w życiu"

Tomasz Iwan oświadczył się ukochanej! Karolina Woźniak pokazała pierścionek zaręczynowy

Karolina Woźniak i Tomasz Iwan chętnie dzielą się swoją miłością w mediach społecznościowych. 1 stycznia mieli powód do pochwalenia się fanom na Instagramie. Okazało się, że przed nimi nowy etap relacji, która rozpoczęła się w 2021 roku. Opublikowali wspólne zdjęcie, na którym modelka z uśmiechem na ustach prezentuje pokaźny pierścionek zaręczynowy. "YES" - przekazała w opisie do zdjęcia Woźniak, jasno dając do zrozumienia, że przyjęła oświadczyny. Tomasz Iwan z kolei dodał InstaStories, z którego wynika, że to jego ukochana poprosiła go o rękę. "Nie ma to jak zamknąć rok z przytupem. Powiedziałem tak" - napisał. Pod postem pojawiła się masa komentarzy z gratulacjami - złożyli je m.in. Edyta Zając, Izabella Krzan, Wiktoria Gąsiewska oraz Rafał Brzozowski. My oczywiście się przyłączamy i życzymy wszystkiego najlepszego.

Tomasz Iwan nie przejmuje się różnicą wieku. Karolina Woźniak musi mieć starszego partnera

Iwan i Woźniak pojawili się niegdyś w programie Mateusza Hładkiego, "Mówię Wam". Tam opowiedzieli o różnicy wieku w ich związku. - To jest tylko liczba. W niektórych aspektach ta różnica jest znacznie mniejsza. Czasami ja jestem młodszy nawet - mówił były piłkarz. - Ja myślę, że się trochę uodporniliśmy już. Też niestety w Polsce jest taka mentalność, że ludzie lubią zawsze skrytykować, znaleźć taki prztyczek, do którego się można przyczepić i nie bierzemy tego do siebie. My wiemy, jak jest, jaka między nami jest relacja i te wszystkie jakieś zarzuty typu różnica wieku - skomentowała Woźniak. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim modelka przyznała, że ważnym aspektem w związku jest to, by partner był od niej starszy. - Dla mnie jest ważna i [partner - przyp. red.] musi być przynajmniej 15 lat starszy. Taką mam regułę - wyjawiła.