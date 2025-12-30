Mel Gibson i Rosalind Ross nie są już razem. Jak donosi portal People.com, słynna hollywoodzka para rozstała się po dziewięciu latach razem. Zdobywca nagrody Oscara, reżyser i aktor oraz jego ukochana scenarzystka przekazali specjalne oświadczenie. Wspomnieli o wychowaniu ośmioletniego syna. "Chociaż smutno nam, że kończy się ten rozdział w naszym życiu, jesteśmy pobłogosławieni pięknym synem i nadal będziemy najlepszymi rodzicami, jakich można sobie wyobrazić" - wyznali.

Artykuł w trakcie aktualizacji.