Agnieszka Kaczorowska zyskała popularność w serialu "Klan", a także w programie "Taniec z gwiazdami". Fani interesują się również jej życiem prywatnym. Kilka lat temu wiele osób skrytykowało ją za szokującą wypowiedź. Kaczorowska wywołała aferę w sieci, gdy stwierdziła, że pojawiła się "moda na brzydotę i bycie zwyczajną". Przez te słowa wylało się na nią morze hejtu. W rozmowie z portalem Goniec tancerka wróciła do tamtej sytuacji. Przyznała, że był to dla niej trudny czas.

Agnieszka Kaczorowska miała obawy przed wyjściem z domu. Wyszło na jaw dlaczego

W 2021 roku Agnieszka Kaczorowska w mediach społecznościowych skrytykowała promowanie "zwyczajności" i "niedoskonałości". Dodała, że twórcy internetowi powinni pokazywać "piękno", a nie "błoto". Fani ostro skrytykowali jej postawę i byli oburzeni jej słowami. Tancerka wyznała, że hejt, który wtedy otrzymała, szybko ją przerósł. Przez jakiś czas bała się wyjść z domu. "Miałam taki moment, że w ogóle bałam się wyjść. To był taki moment, kiedy dużo hejtu na mnie spadło i bałam się wychodzić z domu. Ale to potrwało parę tygodni, ze dwa może. Więc tak sobie siedziałam w zaciszu domowym z bliskimi ludźmi. I tak na spokojnie przeszłam ten czas. Wyciszyłam się bardzo" - wyznała w rozmowie z serwisem Goniec.

Agnieszka Kaczorowska nie lubi tłumów. Stara się ich unikać

Agnieszka Kaczorowska przyznała, że obecnie nie czuje aż tak intensywnego strachu. Pomimo tego i tak unika tłumów. W wywiadzie dodała nawet, że czasem nie czuje się na siłach, żeby wchodzić w interakcje z fanami. "Ja nie lubię przebywać w tłumie ludzi, pewnie jest to powiązane z tym, że ludzie mnie znają, chcą pogadać. Jak idę w takie miejsce celowo, to biorę to na barki. Zawsze pogadam lub zrobię sobie zdjęcie. To spotkanie z drugim człowiekiem, zawsze chcę podchodzić do tego z dużą dawką życzliwości. Ale kiedy nie mam na to siły i ochoty, to unikam takich miejsc" - podkreśliła Kaczorowska.