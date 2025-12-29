Amy Slaton, znana z programu "Siostry wielkiej wagi" podzieliła się z fanami poruszającym wpisem na temat swojego małżeństwa z Brianem Lovvornem. Para wzięła ślub w październiku 2025 roku. Przypomnijmy, że w 2023 roku celebrytka sfinalizowała rozwód z poprzednim mężem, Michaelem Haltermanem, z którym doczekała się dwójki dzieci.

Amy Slaton świętuje urodziny drugiego męża. Dwa miesiące wcześniej para pobrała się w halloweenowym stylu

26 grudnia Amy zamieściła na Instagramie krótki film, w którym uchwyciła wspólne chwile z ukochanym. Publikacji towarzyszyły pełne ciepła życzenia urodzinowe, gdyż tego dnia Brian obchodził swoje święto. "Wszystkiego najlepszego, Brian. Jesteś jasną gwiazdą w moim życiu i jestem na zawsze wdzięczna za twoje niezachwiane wsparcie dla moich marzeń! I za bycie opoką, która wszystko trzyma w całości!" - podpisała nagranie.

W październiku para pobrała się w październiku podczas nietypowej, halloweenowej ceremonii w historycznym Talbott Inn w Bardstown w stanie Kentucky - miejscu uznawanym za jedno z najbardziej nawiedzonych w USA. Dla Amy był to jednak idealny wybór. "Mój ślub to spełnienie marzeń. W końcu dostałam swoje szczęśliwe zakończenie" - wyznała w rozmowie z magazynem "People". W uroczystości uczestniczyli najbliżsi celebrytki, w tym siostra Tammy Slaton oraz synowie Amy - czteroletni Gage Deon i trzyletni Glenn Allen, których doczekała się wraz z byłym mężem Michaelem Haltermanem.

Mąż Amy Slaton odnalazł się w roli ojczyma. "Niewielu mężczyzn potrafi zaakceptować samodzielną mamę"

Jak podkreśliła gwiazda "Sióstr wielkiej wagi", małżeństwo otworzyło dla niej zupełnie nowy rozdział w życiu. "Małżeństwo oznacza, że nie jestem już samotna" - przyznała w "People". Amy nie szczędziła ciepłych słów pod adresem swojego partnera. "Ponieważ odkryłam, że moja bratnia dusza, Brian, jest moim szczęśliwym miejscem. Kiedy go poznasz, zobaczysz, że to najsłodsza i najbardziej troskliwa osoba, jaką możesz mieć przyjemność spotkać" - wyznała. Szczególnie ważne dla niej jest także to, jak Brian odnalazł się w roli ojczyma. "Nie tylko skradł moje serce, ale też zdobył serca moich chłopców - a niewielu mężczyzn potrafi zaakceptować samotną mamę z dwójką energicznych synów" - dodała.

Na koniec Amy zdradziła, co najbardziej podziwia w swoim mężu. "Uwielbiam to, jak inspiruje mnie do bycia lepszą wersją siebie. Jak stawia na pierwszym miejscu moje dobro i dobro moich chłopców, bezinteresownie przedkładając nasze potrzeby nad swoje. Zawsze z entuzjazmem odkrywa z nami nowe horyzonty albo po prostu spędza czas w domu, grając z chłopcami" - podsumowała Slaton.