Informacja o romskim ślubie Viki Gabor odbiła się w mediach szerokim echem. 27 grudnia Bogdan Trojanek z zespołu Terne Roma przekazał w mediach społecznościowych, że piosenkarka wyszła za jego wnuka. - Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie - mówił. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy zaskoczonych internautów. Niedługo później Trojanek opublikował nagranie, w którym zwrócił uwagę na niepotrzebny hejt. Teraz ponownie poruszył ten temat w rozmowie z "Faktem".

Bogdan Trojanek zaskoczony negatywnymi komentarzami. Wspomniał o romskich tradycjach

W rozmowie z tabloidem Trojanek przyznał, że zarówno on, jak i jego rodzina bardzo przeżywają negatywne komentarze, które pojawiły się po zaślubinach Viki i jego wnuka. - Nie spodziewałem się, że w Polsce, w której w niedzielę w kościele wszyscy się modlą za sąsiadów, za papieża, za księdza biskupa, wyleje się taki hejt na młodych ludzi, którzy się pokochali. To jest bolesne bardzo - mówił.

Trojanek podkreślił, że sam zawsze walczył o prawa dyskryminowanych mniejszości. Nie spodziewał się, że teraz będzie musiał stanąć także w obronie własnej rodziny. - Ja w komisji rządowej, zawsze walczę o innych, walczę o to, żeby nie było dyskryminacji, żeby wszyscy byli równi z szacunkiem do wszystkich. Dzisiaj walczy się dla innych orientacji, dla zwierząt itd. A tu taki hejt na młodych ludzi, którzy się tylko pokochali, którzy kochają tradycję romską, bo właśnie w kulturze romskiej się wychowali - dodał. Warto podkreślić, że ceremonia miała jedynie symboliczny charakter. Ślub, który zawarła Viki Gabor, nie ma mocy prawnej.

Viki Gabor zabrała głos na temat ślubu. Tak go skomentowała

Wiele osób z niecierpliwością czekało na komentarz Viki Gabor. 18-latka odniosła się do doniesień na swoim facebookowym profilu. "Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy" - skwitowała krótko, ucinając tym samym plotki o rzekomym ślubie cywilnym. Piosenkarka może liczyć na wsparcie swoich fanów. "Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Jesteś naprawdę wspaniałą, cudowną i kochaną osobą". "Trzymaj się Viki! Jesteśmy z tobą" - pisali.