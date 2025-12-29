Nie jest tajemnicą, że Mikołaj Roznerski największą sławę i popularność, a przede wszystkim rozgłos i obecność w polskim show-biznesie zdobył dzięki roli Marcina Chodakowskiego w serialu "M jak miłość", gdzie widzowie mogą go oglądać od 2012 roku. Po tym jego kariera aktorska nabrała zawrotnego tempa. Przez lata widzieliśmy go bowiem w różnorodnych produkcjach. Obecnie pełni rolę prowadzącego nowego turnieju na antenie TVN - "The Floor". Choć aktor zazwyczaj chroni życia prywatnego, to ostatnio zrobił mały wyjątek i z okazji świąt Bożego Narodzenia pokazał zdjęcie z siostrą i bratem.

Mikołaj Roznerski pokazał siostrę i brata. Taki widok to rzadkość

Mikołaj Roznerski zgromadził wokół siebie rzeszę fanów, a produkcje z jego udziałem cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Aktor działa też prężnie w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego poczynania śledzi ponad 640 tys. użytkowników. Choć na profilu możemy znaleźć mnóstwo treści, to głównie dotyczą one głównie bardziej tematów zawodowych niż prywatnych.

Ostatnio aktor zrobił jednak mały wyjątek i zamieścił zdjęcie, na którym jest z siostrą i bratem. Wygląda na to, że cała trójka spędziła ze sobą bardzo udany świąteczny czas, bo na twarzach goszczą im szerokie uśmiechy. Choć brat Mikołaja Roznerskiego jest w ruchu, przez co jego wizerunek nieco się rozmazał, to siostrę możemy zobaczyć bardzo dokładnie. Uwagę zwraca też kontuzja ręki aktora i specjalna orteza. "Święta święta i po świętach. Z Siostrą na kolanach i braciszkiem, który nie lubi social mediów, dlatego się rozmazał. A jak u was ta końcówka roku? Serdeczności"- napisał pod postem wyraźnie zadowolony. Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Mikołaj Roznerski na rodzinnym ujęciu. Fani pieją z zachwytu

Nie trzeba było długo czekać, aby pod zdjęciem pojawiła się masa reakcji. Internauci niemalże od razu chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. W kierunku aktora i jego rodzeństwa posypały się same komplementy i ciepłe słowa. "Mój ulubiony aktor" - napisała jedna z internautek. "Jaka szczęśliwa Agatka! Najlepszego w Nowym Roku dla całej rodziny!" - dodała kolejna. "Pięknie zdjęcie, z siostrą i bratem. Pozdrawiam serdecznie" - stwierdziła następna.