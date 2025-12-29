O Viki Gabor zrobiło się w ostatnich dniach wyjątkowo głośno. Wszystko za sprawą doniesień o jej ślubie. Nikogo nie zdziwił fakt, iż informacja o zaślubinach 18-latki wywołała poruszenie w sieci, gdyż jest ona jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Mało kto przy tym wie, że Gabor ma także utalentowaną starszą siostrę. Melisa również działa w show-biznesie.

Zobacz wideo Viki Gabor o minusach showbiznesu. "Najgorsze jest to, że to dorośli hejtują i normalizują hejt"

Viki Gabor ma starszą siostrę. Mogliście oglądać ją w hicie Netfliksa

Melisa Gabor ma 22 lata i choć stara się rozkręcić karierę w show-biznesie, dba przy tym o swoją prywatność. Dziewczyna zdążyła już jednak wystąpić w serialu Netfliksa - "Infamia". Produkcja opowiada historię Romki, która wraz z rodzicami wraca do Polski i próbuje ułożyć tu swoje życie. Starsza z sióstr Gabor wcieliła się w rolę Aśki.

Co ważne, nie ogranicza się ona jedynie do aktorstwa. Melisa Gabor m.in. współtworzyła z Viki piosenkę "Spotlight" oraz pojawiła się u boku młodszej siostry w "Szansie na sukces" i w "Jakiej to melodii?". Viki podkreśla w wywiadach, że łączy ją z Melisą wyjątkowa więź. - Cieszę się, że mam taką siostrę, która ze mną pisze, która rozumie te wszystkie sprawy i która mnie we wszystkim wspiera - skomentowała niegdyś w rozmowie z Plejadą młoda wokalistka.

Viki Gabor wzięła ślub? Tak skomentowała medialne doniesienia

Przypomnijmy, że w sobotę 27 grudnia gruchnęły wieści o rzekomym ślubie Viki Gabor. Przekazał je w mediach społecznościowych Bogdan Trojanek, który okazał się dziadkiem pana młodego. "Viki Gabor i mój wnuczek Giovanni pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie" - przekazał mężczyzna, który opublikował nagranie z młodymi. Sieć zalała momentalnie fala komentarzy zaskoczonych internautów. Część z nich nie mogła uwierzyć, iż faktycznie doszło do zamążpójścia. 28 grudnia do sprawy odniosła się wreszcie sama Gabor. "Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy" - napisała na Instagramie wokalistka, czym ucięła wszelkie spekulacje.