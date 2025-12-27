Powrót na stronę główną

Kopczyński odniósł się do plotek o romansach. "Nie wiem, czy to jest takie szaleństwo"
Jacek Kopczyński wypowiedział się na temat swoich rzekomych romansów. Aktor podkreślił, że jego życie uczuciowe nie jest tak sensacyjne, jak wiele osób sądzi.
Jacek Kopczyński
Fot. KAPiF

Na początku grudnia Jacek Kopczyński stanął na ślubnym kobiercu z Agnieszką Kustosz. Para poznała się w połowie 2024 roku i krótko potem została narzeczeństwem. W nowym wywiadzie aktor postanowił rozwiać wszelkie spekulacje na temat jego życia miłosnego i rzekomych romansów. Wyjawił, że przez lata był związany jedynie z czterema kobietami.

Zobacz wideo Czy Aneta Zając jest gotowa na miłość?

Jacek Kopczyński reaguje na plotki o romansach. "Bzdura i nieprawda"

W rozmowie z Plejadą Kopczyński zdecydował się na dobre uciąć wszelkie spekulacje na temat jego życia uczuciowego. Opowiedział w wywiadzie o wszystkich związkach, w których był. - Ludzie lepiej wiedzą niż ja, oczywiście, że jestem bardzo doświadczonym człowiekiem, że sobie zmieniam kobiety, co oczywiście jest bzdurą i nieprawdą, bo miałem jedną żonę w swoim życiu, potem była Patrycja przez 16 lat - wyznał aktor. 

Odniósł się także do ostatniej relacji, w której był oraz do obecnego związku z Agnieszką Kustosz. - Na chwilę związałem się z fajną dziewczyną, z Klaudią, ale to nie było to. Tak się zdarza. Próbujemy się dobrać, ale się nie udało. Agnieszka jest czwartą osobą w moim życiu. Nie wiem, czy to jest takie szaleństwo, może rzeczywiście. Cztery kobiety w życiu, to nie wiem, czy to jest taki ogromny szok - dodał Kopczyński.

Tak Jacek Kopczyński poznał Agnieszkę Kustosz. "Patrzyliśmy sobie w oczy, kiedy on był na scenie"

Przypomnijmy, że Kopczyński i Kustosz pojawili się 29 października na kanapie "Dzień dobry TVN". Para, która dopiero planowała wtedy ślub, opowiedziała w śniadaniówce m.in. o tym, jak się poznała. Wszystko miało zacząć się w teatrze. - Patrzę, w pierwszym rzędzie siedzi piękna kobieta i wnikliwie mi się przygląda. Ja, zamiast grać, to patrzyłem, jak ona reaguje. Wyszliśmy z teatru, zapytałem, czy się podobało, co rzadko robię. I tak to się zaczęło. Potem Agnieszka znalazła mnie na Facebooku - opowiedział aktor. Jego druga połówka wyznała, jak wyglądało to z jej perspektywy. - Od pierwszego spojrzenia wiedziałam, że będę z Jackiem. Patrzyliśmy sobie w oczy, kiedy on był na scenie. Widziałam w jego spojrzeniu, że to będzie osoba, z którą spędzę resztę życia - skomentowała Kustosz.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 "Mężczyzna, który nie spędza czasu z rodziną, nigdy nie będzie prawdziwym mężczyzną". To cytat z:

Nietypowy quiz filmowo-serialowy na literę O! Sprawdź, ile tytułów z tej listy znasz i pamiętasz!
Popularne