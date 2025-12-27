Na początku grudnia Jacek Kopczyński stanął na ślubnym kobiercu z Agnieszką Kustosz. Para poznała się w połowie 2024 roku i krótko potem została narzeczeństwem. W nowym wywiadzie aktor postanowił rozwiać wszelkie spekulacje na temat jego życia miłosnego i rzekomych romansów. Wyjawił, że przez lata był związany jedynie z czterema kobietami.

Jacek Kopczyński reaguje na plotki o romansach. "Bzdura i nieprawda"

W rozmowie z Plejadą Kopczyński zdecydował się na dobre uciąć wszelkie spekulacje na temat jego życia uczuciowego. Opowiedział w wywiadzie o wszystkich związkach, w których był. - Ludzie lepiej wiedzą niż ja, oczywiście, że jestem bardzo doświadczonym człowiekiem, że sobie zmieniam kobiety, co oczywiście jest bzdurą i nieprawdą, bo miałem jedną żonę w swoim życiu, potem była Patrycja przez 16 lat - wyznał aktor.

Odniósł się także do ostatniej relacji, w której był oraz do obecnego związku z Agnieszką Kustosz. - Na chwilę związałem się z fajną dziewczyną, z Klaudią, ale to nie było to. Tak się zdarza. Próbujemy się dobrać, ale się nie udało. Agnieszka jest czwartą osobą w moim życiu. Nie wiem, czy to jest takie szaleństwo, może rzeczywiście. Cztery kobiety w życiu, to nie wiem, czy to jest taki ogromny szok - dodał Kopczyński.

Tak Jacek Kopczyński poznał Agnieszkę Kustosz. "Patrzyliśmy sobie w oczy, kiedy on był na scenie"

Przypomnijmy, że Kopczyński i Kustosz pojawili się 29 października na kanapie "Dzień dobry TVN". Para, która dopiero planowała wtedy ślub, opowiedziała w śniadaniówce m.in. o tym, jak się poznała. Wszystko miało zacząć się w teatrze. - Patrzę, w pierwszym rzędzie siedzi piękna kobieta i wnikliwie mi się przygląda. Ja, zamiast grać, to patrzyłem, jak ona reaguje. Wyszliśmy z teatru, zapytałem, czy się podobało, co rzadko robię. I tak to się zaczęło. Potem Agnieszka znalazła mnie na Facebooku - opowiedział aktor. Jego druga połówka wyznała, jak wyglądało to z jej perspektywy. - Od pierwszego spojrzenia wiedziałam, że będę z Jackiem. Patrzyliśmy sobie w oczy, kiedy on był na scenie. Widziałam w jego spojrzeniu, że to będzie osoba, z którą spędzę resztę życia - skomentowała Kustosz.