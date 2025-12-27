Holly Ramsay i Adam Peaty powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w wyjątkowej, ale niepozbawionej napięć atmosferze. Ślub córki Gordona Ramsaya i mistrza olimpijskiego odbył się w historycznym Bath Abbey i od samego początku przyciągał uwagę nie tylko ze względu na gwiazdorską oprawę, lecz także rodzinne konflikty, które od tygodni elektryzowały brytyjskie media.

Córka Gordona Ramsaya wyszła za mąż podczas hucznej ceremonii. Zadbała o dopracowaną ślubną stylizację

Jak podaje "Daily Mail", 25-letnia panna młoda pojawiła się przed świątynią u boku ojca, Gordona Ramsaya. Znany szef kuchni z dumą poprowadził córkę do ołtarza, a para wzbudziła spore emocje wśród zgromadzonych. Holly postawiła na klasyczną stylizację - delikatny makijaż, upięte włosy i długą, jasną pelerynę, pod którą skrywała suknię ślubną. Przed wejściem do opactwa ucałowała ojca w policzek, a Ramsay, pozdrawiając tłum, życzył zebranym wesołych świąt.

Chwilę wcześniej do kościoła weszły druhny, wśród nich matka panny młodej Tana Ramsay oraz jej siostra Tilly. Stylizacje w czerwieniach i zieleniach nawiązywały do bożonarodzeniowej daty ceremonii. Wśród gości nie zabrakło znanych nazwisk - na ślubie byli obecni m.in. David i Victoria Beckham wraz z dziećmi, od lat zaprzyjaźnieni z rodziną Ramsayów. Adam Peaty pojawił się na miejscu spokojny i skupiony, ubrany w klasyczny czarny garnitur. Towarzyszył mu pięcioletni syn George.

Ślub Holly Ramsay i Adam Peaty'ego w cieniu konfliktu. Rodzice pana młodego nie mieli wstępu na uroczystość

Rodzice sportowca - Caroline i Mark Peaty - nie zostali zaproszeni na ceremonię ze względu na trwający od jakiegoś czasu rodzinny konflikt i pozostali w swoim domu w Staffordshire. Caroline wcześniej w rozmowach z "Daily Mail" zapowiadała, że spróbuje pojawić się w pobliżu miejsca ceremonii, jednak ostatecznie zrezygnowała, wyznając, że byłoby to zbyt smutne, a także, iż nie chcę popsuć synowi tego ważnego dla niego dnia. W tle przygotowywano również przyjęcie weselne w Kin House w Wiltshire, gdzie ochroniarze i psy strzegli terenu. Choć ceremonia miała bajkową oprawę i przyciągnęła śmietankę towarzyską, dla części rodziny pana młodego ten dzień stał się symbolem głębokiego rozłamu.