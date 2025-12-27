W 2025 roku relacje w rodzinie Beckhamów mocno się pogorszyły. Jak wiadomo, najstarszy syn Davida i Victorii Beckham - Brooklyn, całkowicie odciął się od najbliższych i skupia się przede wszystkim na życiu u boku żony Nicoli Peltz. W grudniu brytyjskie media poinformowały, że młody Beckham miał zablokować nawet członków rodziny w mediach społecznościowych. Teraz przekazano nowe informacje na temat ich sporu.
Jak przekazały brytyjskie media, Brooklyn Beckham miał być gotowy pojednać się z rodziną w święta Bożego Narodzenia pod jednym warunkiem - najbliżsi mieli przeprosić jego żonę. Nicola Peltz miała być rzekomo obiektem drwin ze strony Beckhamów, którzy nie widzieli w swoim zachowaniu niczego złego. Najstarszy syn gwiazdorskiej pary zdecydował więc zareagować.
Jak się okazuje, rodzina miała zignorować jego prośbę. Internauci zauważyli, że zarówno David, jak i Victoria chętnie dzielili się w mediach społecznościowych nagraniami i zdjęciami ze świąt, które spędzili z trójką dzieci - synami Cruzem i Romeo oraz córką Harper. Co ciekawe, Beckhamowie udostępnili przy tym też filmik, na którym tańczą do piosenki "Guilty" Barbry Streisand i Barry'ego Gibba, w której to pojawia się wers: "Nie mamy za co przepraszać".
Przypomnijmy, że początkowo media podawały, iż David i Victoria mieli odobserwować Brooklyna w mediach społecznościowych w związku z rodzinnym sporem. Krótko po wybuchu skandalu, głos w sprawie postanowił zabrać młodszy syn pary - Cruz. Tuż przed świętami opublikował on na Instagramie wymowny wpis, odnosząc się do jednego z artykułów "Daily Mail". "To nieprawda. Moi rodzice nigdy nie przestaliby obserwować swojego syna… Ustalmy fakty. Zostali zablokowani… Tak jak ja" - napisał młodszy brat Brooklyna, rozwiewając wszelkie wątpliwości. W przypadku zablokowania danej osoby na Instagramie, automatycznie zostaje ona usunięta z grona obserwowanych i obserwujących.