W 2025 roku relacje w rodzinie Beckhamów mocno się pogorszyły. Jak wiadomo, najstarszy syn Davida i Victorii Beckham - Brooklyn, całkowicie odciął się od najbliższych i skupia się przede wszystkim na życiu u boku żony Nicoli Peltz. W grudniu brytyjskie media poinformowały, że młody Beckham miał zablokować nawet członków rodziny w mediach społecznościowych. Teraz przekazano nowe informacje na temat ich sporu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina za suknię ślubną zapłaciła 50 tysięcy. Do rekordzistek jej daleko. Beckham na swoją wydała fortunę, ale efekt...

Rodzina Beckhamów wciąż skłócona. Wiadomo, o co miał poprosić najbliższych Brooklyn

Jak przekazały brytyjskie media, Brooklyn Beckham miał być gotowy pojednać się z rodziną w święta Bożego Narodzenia pod jednym warunkiem - najbliżsi mieli przeprosić jego żonę. Nicola Peltz miała być rzekomo obiektem drwin ze strony Beckhamów, którzy nie widzieli w swoim zachowaniu niczego złego. Najstarszy syn gwiazdorskiej pary zdecydował więc zareagować.

Jak się okazuje, rodzina miała zignorować jego prośbę. Internauci zauważyli, że zarówno David, jak i Victoria chętnie dzielili się w mediach społecznościowych nagraniami i zdjęciami ze świąt, które spędzili z trójką dzieci - synami Cruzem i Romeo oraz córką Harper. Co ciekawe, Beckhamowie udostępnili przy tym też filmik, na którym tańczą do piosenki "Guilty" Barbry Streisand i Barry'ego Gibba, w której to pojawia się wers: "Nie mamy za co przepraszać".

Cruz Beckham wyjawił prawdę o zablokowaniu rodziny przez brata. "Ustalmy fakty"

Przypomnijmy, że początkowo media podawały, iż David i Victoria mieli odobserwować Brooklyna w mediach społecznościowych w związku z rodzinnym sporem. Krótko po wybuchu skandalu, głos w sprawie postanowił zabrać młodszy syn pary - Cruz. Tuż przed świętami opublikował on na Instagramie wymowny wpis, odnosząc się do jednego z artykułów "Daily Mail". "To nieprawda. Moi rodzice nigdy nie przestaliby obserwować swojego syna… Ustalmy fakty. Zostali zablokowani… Tak jak ja" - napisał młodszy brat Brooklyna, rozwiewając wszelkie wątpliwości. W przypadku zablokowania danej osoby na Instagramie, automatycznie zostaje ona usunięta z grona obserwowanych i obserwujących.