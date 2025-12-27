Viki Gabor, choć dopiero w tym roku skończyła 18 lat, ma na koncie liczne sukcesy muzyczne. Niedawno premierę miała jej czwarta już płyta, a teraz w mediach społecznościowych pojawiły się nowe wieści dotyczące piosenkarki - a konkretniej jej życia uczuciowego. Podobno wzięła ślub się w Krakowie "zgodnie z romską tradycją". Tego dowiedzieliśmy się z nagrania.

REKLAMA

Zobacz wideo Viki Gabor o minusach showbiznesu. "Najgorsze jest to, że to dorośli hejtują i normalizują hejt"

Viki Gabor wzięła ślub? To obwieszczono w zaskakującym nagraniu

Na filmik, który pojawił się na profilu na Facebooku Bogdana Trojanka, widzimy wokalistkę w towarzystwie prawdopodobnego pana młodego i starszego mężczyzny. Viki Gabor ma na sobie czarną sukienkę w groszki oraz jasne ponczo z futrzanym wykończeniem.

Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję cygańską. Czekajcie na cygańskie, piękne wesele

- powiedział Bogdan Trojanek, stojący między Gabor i swoim wnukiem. Próbowaliśmy się skontaktować z piosenkarką, ale do czasu publikacji artykułu nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel

Viki Gabor i Roksana Węgiel podążały podobnymi ścieżkami kariery - obie brały udział w "The Voice of Poland", a także wygrały Eurowizję Junior. Okazuje się, że nie mają ze sobą dobrej relacji. - Strasznie nie lubię tego tematu, bo jest on niepotrzebny - mówiła w wywiadzie dla RMF FM. - Nie wiem, co tam się stało, tak szczerze. Tam były rzeczy, które mi się nie podobały z jej strony, które wyszły na początku. Jestem takim typem osoby, że jak widzę, że ktoś robi coś na mój temat, to nie będę siedzieć cicho - przyznała. - Nie nakręcam tej sytuacji, bo jestem pewna, że tak samo jak mi, tak i Roxie się nie chce. Nie musimy się lubić i rozmawiać ze sobą. Nakręcanie tego nie jest moim priorytetem - dodała. - Nie lubię o takich rzeczach rozmawiać, bo mam wrażenie, że jest fajniejszy temat, np. płyta - stwierdziła Gabor.