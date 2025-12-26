Doda pokazała fanom w sieci, jak w 2025 roku spędza święta. Na pozór zwykłe, niewinne zdjęcie rozpętało prawdziwą burzę. Piosenkarka opublikowała ujęcie z łóżka, na którym leży w towarzystwie taty i psów. Dodała wprost, że nie lubi "wielkich choinek" i "fancy stroików i strojów". Podkreśliła, że najbardziej ceni sobie spokój i poczucie bezpieczeństwa w gronie najbliższych. Tymi słowami wywołała ognistą dyskusję.

Doda wrzuciła świąteczne zdjęcie i się zaczęło. Weszła w dyskusję z obserwatorką

"A mnie męczą te fancy stroiki i stroje wielkie choinki (szkoda mi drzew) i pięknie ustawione zdjęcia. Jak mam być szczera, to my najbardziej lubimy tak o, razem i bez spiny (i tak chodzę w domu w czapce, mam to po tacie). Wesołych, rodzinnych świąt, gdzie czujecie się bezpiecznie, sobą i kochani" - czytamy w poście Dody. Fani nie kryli oburzenia. Od razu wspomnieli o tym, jak w zeszłym roku przygotowała ogromną choinkę i pozowała w eleganckich kreacjach na święta. "W tamte święta miałaś inne zdanie" - napisała fanka. Doda zareagowała od razu. "Tak? A niby jakie? Proszę koniecznie zacytować mnie, kiedy powiedziałam, że kocham święta, stroić choinkę, dom i inne te pierdoły. Czekam" - odpisała. Niektórzy stwierdzili, że można zmienić zdanie, inni rozpisywali się na temat nieszczerości. Co sądzicie?

Co Doda robiła rok temu na święta? Wtedy zaskoczyła wszystkich

Doda w 2024 roku na święta zaskoczyła wszystkich. Piosenkarka pokazała w mediach społecznościowych wielką choinkę. Drzewko miało kształt księżyca, co nawiązywało do ostatniej płyty "Aquaria", a także linii kosmetyków i suplementów. Kształt księżyca był powiązany także z jej zapachem - "Luną". Doda paradowała wówczas w świątecznym wdzianku. W święta pojechała do rodzinnego Ciechanowa, żeby ten wyjątkowy czas spędzić ze swoimi rodzicami. Przy wigilijnym stole założyła sweterek, który wcześniej sprezentowała jej mama Wanda. Wieczorem zaprezentowała się fanom w eleganckiej i skromnej stylizacji, która była ponadczasowym połączeniem bieli i czerni. Z tego względu fani byli zaskoczeni tegorocznym sposobem piosenkarki na spędzanie świąt. ZOBACZ TEŻ: Doda pokazała swoją kuchnię. Utrzymanie jej w czystości to prawdziwy koszmar