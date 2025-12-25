Paulina Krupińska praktykuje piękne, polskie tradycje. Z racji góralskiego pochodzenia męża, widzieliśmy ją wiele razy w okazałym stroju, który pokazała także z okazji Bożego Narodzenia. Prezenterka założyła go z racji koncertu TVN, podczas którego nie zabrakło Sebastiana Karpiela-Bułecki. Występ tej dwójki przeszedł do historii.

Paulina Krupińska w niecodziennym wydaniu. Tym razem jako wokalistka

Świąteczne spotkanie zostało poprowadzone nie tylko przez Krupińską, ale i Żanetę Rosińską oraz Krzysztofa Skórzyńskiego. Krupińska podczas wydarzenia postanowiła zaprezentować się w świątecznym repertuarze, co było niemałym zaskoczeniem. - Jeszcze raz bardzo przepraszam, to wyjątek, specjalnie dla was na te święta... mam nadzieję, że to pięknie wyczyszczą - przekazała dziennikarka.

Została następnie zapytana przez Żanetę Rosińską, czy zdarza jej się śpiewać ze znanym mężem. -Kolędujemy, tylko zazwyczaj to wygląda tak, że mój mąż mówi: "Paulina, gdybyś trochę potrenowała, to by było super", a potem jednak mówi: "Nie, lepiej nie śpiewaj" - przekazała ze śmiechem Krupińska. Nie od dziś wiadomo, że to znany duet, który lubi sobie pożartować.

Paulina Krupińska celebruje świąteczny czas z Lewandowskimi. To widzieliśmy w sieci

Dziennikarka tak zaplanowała święta, aby mieć czas na spędzanie czasu przede wszystkim z rodziną i przyjaciółmi. Anna i Robert Lewandowscy obchodzą Boże Narodzenie w Polsce i co za tym idzie, spotkali się z Krupińską i Karpielem-Bułecką. Jak wiemy, małżeństwa przyjaźnią się od lat i nawet kilka miesięcy temu spotkali się podczas zagranicznych wczasów. Co działo się w święta? Lider Zakopower grał na skrzypcach i śpiewał kolędy razem z żoną. Klara Lewandowska z kolei została pokazana, kiedy grała na pianinie pod okiem muzyka. "Klarcia od trzech miesięcy uczy się gry na pianinie i fajnie, bo sama chciała zagrać (odważna). Słodkie na maksa!" - pisała zachwycona Anna Lewandowska na Instagramie.