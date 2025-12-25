Myszkowski oświadczył się partnerce. I to gdzie! Steczkowska pęka z dumy

Leon Myszkowski od lat pokazuje się u boku ukochanej z Białorusi. Para co pewien czas udziela wspólnych wywiadów i nie jest tajemnicą, że zakochani mają od lat błogosławieństwo Justyny Steczkowskiej. Wokalistka cieszy się radością starszego syna, a szczególnie widać pod jego najnowszym postem z oświadczyn.

Zobacz wideo To Myszkowski pragnie podarować mamie

Leon Myszkowski zapytał Ksenię o rękę. Moment jak z filmu

"Dzisiaj zaczęły się święta Bożego Narodzenia. Czas wdzięczności, bliskości i zatrzymania się na chwilę. Ten rok przyniósł mi wiele emocji, ale jedno wydarzenie zmieniło wszystko. Powiedziałam tak. Dziękuję za miłość, wsparcie i ludzi, którzy byli obok mnie w tym roku" - oznajmiła Ksenia Ngo na Instagramie, ujawniając kulisy spektakularnych oświadczyn. Widzimy kilka zdjęć z Myszkowskim na plaży. Nie zabrakło romantycznych świateł i dekoracji. "Życzę wam spokojnych, pełnych ciepła świąt oraz miłości, która sprawia, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie" - dodała narzeczona Myszkowskiego. Nadeszły już gratulacje od przyszłej teściowej.

Mama szczęśliwa, piękna para! Miłość kwitnie

- napisała czule Justyna Steczkowska. Wiemy, że wspiera ukochaną syna i ma z nią stały kontakt. Co ciekawe, Ksenia może się jej poradzić, kiedy na przykład pokłóci się z partnerem. - Ona jest moją przyjaciółką, przyszłą teściową i mamą - mówiła na antenie TVP2.

Leon Myszkowski co pewien czas odwiedza telewizję. Ostatnio doszło do nietypowej sytuacji

Między zakochanymi są trzy lata różnicy. Wiemy, że jak na razie Leon Myszkowski nie myśli o powiększeniu rodziny, ponieważ są przed nim inne cele do zrealizowania. Justyna Steczkowska jest z kolei gotowa na bycie babcią, co podkreślała w wywiadach. Podczas wizyty Myszkowskiego z partnerką w "Pytaniu na śniadanie" znowu padł wątek ewentualnego potomstwa. Co padło ze strony pary? - Ja chcę potomstwo... Moim skromnym zdaniem w tym momencie jest jeszcze odrobinę za wcześnie, ponieważ każdy skupia się na tym, żeby zarobić na dom. Ślub musi się odbyć w najbliższej przyszłości - przekazał Myszkowski.