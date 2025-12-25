Myszkowski oświadczył się partnerce. I to gdzie! Steczkowska pęka z dumy

Leon Myszkowski od lat pokazuje się u boku ukochanej z Białorusi. Para co pewien czas udziela wspólnych wywiadów i nie jest tajemnicą, że zakochani mają od lat błogosławieństwo Justyny Steczkowskiej. Wokalistka cieszy się radością starszego syna, a szczególnie widać pod jego najnowszym postem z oświadczyn.
"Dzisiaj zaczęły się święta Bożego Narodzenia. Czas wdzięczności, bliskości i zatrzymania się na chwilę. Ten rok przyniósł mi wiele emocji, ale jedno wydarzenie zmieniło wszystko. Powiedziałam tak. Dziękuję za miłość, wsparcie i ludzi, którzy byli obok mnie w tym roku" - oznajmiła Ksenia Ngo na Instagramie, ujawniając kulisy spektakularnych oświadczyn. Widzimy kilka zdjęć z Myszkowskim na plaży. Nie zabrakło romantycznych świateł i dekoracji. "Życzę wam spokojnych, pełnych ciepła świąt oraz miłości, która sprawia, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie" - dodała narzeczona Myszkowskiego. Nadeszły już gratulacje od przyszłej teściowej.
Mama szczęśliwa, piękna para! Miłość kwitnie
- napisała czule Justyna Steczkowska. Wiemy, że wspiera ukochaną syna i ma z nią stały kontakt. Co ciekawe, Ksenia może się jej poradzić, kiedy na przykład pokłóci się z partnerem. - Ona jest moją przyjaciółką, przyszłą teściową i mamą - mówiła na antenie TVP2.
Między zakochanymi są trzy lata różnicy. Wiemy, że jak na razie Leon Myszkowski nie myśli o powiększeniu rodziny, ponieważ są przed nim inne cele do zrealizowania. Justyna Steczkowska jest z kolei gotowa na bycie babcią, co podkreślała w wywiadach. Podczas wizyty Myszkowskiego z partnerką w "Pytaniu na śniadanie" znowu padł wątek ewentualnego potomstwa. Co padło ze strony pary? - Ja chcę potomstwo... Moim skromnym zdaniem w tym momencie jest jeszcze odrobinę za wcześnie, ponieważ każdy skupia się na tym, żeby zarobić na dom. Ślub musi się odbyć w najbliższej przyszłości - przekazał Myszkowski.