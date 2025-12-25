Aktor "The Office PL" był mężem córki znanego satyryka. Było idealnie, ale do czasu

Piotr Polak związał karierę zawodową z aktorstwem. Zobaczyliśmy go w takich produkcjach, jak "The Office PL", "Człowiek z magicznym pudełkiem", "Najpiękniejsze fajerwerki ever", "Warszawianka" oraz "Smok Diplodok". Wiemy, że prywatnie aktor jest spełnionym ojcem Kaja, którego doczekał się z córką znanego satyryka, Joanną Drozdą. Dlaczego para nie jest już razem?

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska zmieniła się po narodzinach syna

Piotr Polak był dobrym mężem. Związek z Drozdą jednak nie przetrwał

Aktor chciał porzucić szkołę teatralną, ale to właśnie dzięki niej poznał przyszłą matkę syna. Jego serce skradła przed laty Joanna Drozda, która postanowiła dać mu szansę po kilku miesiącach starania. Pobrali się w 2008 roku i po tym ślubie zagrali parę w serialu TVP "Nad rozlewiskiem". Przez wielu para była postrzegana za wzorową i doskonale zgraną. Drozda pisała o ukochanym, że ma "najświetniejszego męża na świecie". Finalnie jednak okazało się, że małżonkowie nie byli sobie pisani i postanowili się rozstać.

Ciekawe wyznanie ze strony Joanny Drozdy padło na łamach "Repliki". Otworzyła się wówczas na temat sfery prywatnej. "Długo nie miałam potrzeby, żeby określać swoją orientację seksualną czy nawet przynależność grupową" - wyznała. Wyjaśniła następnie, że dla niej kluczowa jest ogólna ciekawość człowieka niż płeć czy konkretny typ. Nie wiemy jednak, czy ten fakt mógł przyczynić się do rozstania z aktorem. Rozstanie byłej pary przebiegło w tajemnicy i bez medialnego skandalu. Jak wiemy, nie jest to częste w show-biznesie.

Piotr Polak jest ciągle skupiony na byciu ojcem. Będzie aktorem?

Nie jest wiadome, czy Kaj pójdzie śladami rodziców i zwiąże przyszłość ze sceną oraz graniem. - Odkąd ten mały stwór się pojawił, zmieniło się strasznie dużo, a najlepsze jest to, że cały czas się zmienia" - mówił Polak w "Ładne bebe". Kaj postrzega aktorstwo za interesujące, ale ponadto ciekawi go piłka nożna. Aktor nie narzuca jednak nastolatkowi żadnej ścieżki. - Niech on robi, co chce, niech idzie własną drogą - podsumował, pokazując podejście do tacierzyństwa.