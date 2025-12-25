Agustin Egurrola świątecznie z rodziną. 17-letnia Carmen skradła kadr

Agustin Egurrola to spełniony tancerz, choreograf oraz juror. Realizuje warsztaty, spektakle i prężnie działa w telewizji. Co więcej, w jego sferze prywatnej również nie brakuje radości. Ukochaną choreografa jest Diana, z którą w 2021 roku powitał syna Oscara. Wcześniej, w 2008 roku doczekał się córki Carmen z Niną Tyrką. Rodzina tancerza spędzała właśnie święta w rewelacyjnych nastrojach. Pokazała zgodnie z tradycją świąteczne zdjęcie.

Agustin Egurrola ze świątecznym wpisem. Taki widok to rzadkość

"Magicznych świąt Bożego Narodzenia kochani. Niech ten czas przyniesie spokój, radość i piękne momenty w gronie najbliższych. Wesołych Świąt" - napisał choreograf. Widać jego ukochaną w czerwonej sukience z wycięciem, radosnego syna trzymającego prezent oraz córkę, która jest już dużą damą. Wyrosła na piękną kobietę, co widać gołym okiem. Sam Egurrola zapozował z uśmiechem w bordowym garniturze.

Fani tancerza są zachwyceni tym widokiem. Widać to w komentarzach. "Śliczna córeczka", "Również wesołych świąt", "Niech nadchodzące święta będą czasem spokoju i radości, a Nowy Rok przyniesie liczne sukcesy, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Wesołych świąt dla całej rodzinki" - czytamy wpisy internautów.

Agustin Egurrola jest dumny z córki. Taką ma pasję

Czy Carmen pójdzie w ślady znanego ojca? Na ten temat już wypowiadał się sam zainteresowany. Wiemy, że jego córka lubi nie tylko taniec, ale i konie. Ma za sobą poważne zawody i znalazła czas na realizowanie tych dwóch pasji. "Jeżdżę z nią, bo wiem, że ona tego potrzebuje. Lubię się zastanawiać, kim moje dzieci zostaną w przyszłości. Nie muszą profesjonalnie tańczyć. Chcę, żeby były szczęśliwe" - tak tancerz opowiadał o dzieciach w "Vivie!". Egurrola z kolei podczas wizyty w "Dzień dobry TVN" opowiedział o powrocie córki do tańczenia. - Carmen tańczyła, później zrobiła sobie przerwę, a ja oczywiście byłem załamany, bo woziłem ją na wszystkie zajęcia. Teraz, po roku, wróciła do tego. [...] Mam nadzieję, że to będzie jej wielka pasja - zdradził.