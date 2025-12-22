Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są małżeństwem od 2014 roku. Para chętnie dzieli się z fanami humorystycznymi filmikami, w których parodiuje wspólną codzienność. Nie brakuje komediowych wstawek, jak i tych bardziej refleksyjnych. Dzięki temu zyskali spore grono fanów. 22 grudnia prezenter, który obchodzi 47. urodziny, mógł liczyć na ukochaną. Celebrytka z tej okazji opublikowała filmik.

Joanna Koroniewska dodała wyjątkowe nagranie z okazji urodzin męża. Marcin Dowbor w różnych wydaniach

Na profilu Koroniewskiej pojawił się materiał z okazji urodzin jej męża. "Najlepszego mężu! Ten przystojniak ze zdjęcia w końcu przez parę miesięcy ma tyle lat, co ja. Zawsze się odmładza, mimo że jesteśmy z tego samego roku! Maćku! Spełniaj swoje marzenia! Te coraz większe! Kochamy cię! Wszystkie trzy!" - napisała aktorka, składając życzenia ukochanemu. Jak zwykle nie obyło się bez komediowych elementów - a był nim oczywiście filmik. Nie zabrakło w nim wielu kadrów z Dowborem - nawet takiego, w którym ten tańczy, zasłaniając się tylko ręcznikiem.

"Dziś 47. urodziny obchodzi mój czuły kochanek. Genialny tancerz. Utalentowany dziennikarz i prezenter. Domorosły mechanik i złota rączka. I genialny tancerz. Niedoceniony muzyk. Obieżyświat, miłośnik USA. Półprofesjonalny tenisista. I genialny tancerz. Pływak delfinista. Koneser muzyki poważnej. I genialny tancerz. Oraz człowiek wielkiego serca" - wymieniała Koroniewska, dodając zabawne urywki.

Maciej Dowbor świętuje 47. urodziny. W komentarzach posypały się życzenia

Pod postem pojawiła się masa komentarzy. Nie zabrakło oczywiście licznych życzeń - również od gwiazd. "Moja ulubiona para. Maćku! Wszystkiego najlepszego" - napisała Magda Mołek. "Hahahaha. 100 lat Maciek!" - przekazał Baron. Rozbawienia nie kryła również Maja Bohosiewicz. "Aaa … no I dobry tancerz to też nie zapomnijmy!" - stwierdziła w komentarzu celebrytka. "Jesteście wspaniali! Życzę ci co najmniej stu lat w zdrowiu z Asią Maciek", "Świetna rolka, uwielbiam was bardzo za ten dystans. Wszystkiego najlepszego", "Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia" - pisali internauci.