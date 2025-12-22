Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskiej przestrzeni show-biznesu. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu we wrześniu 2012 roku i od tamtej pory są nierozłączni. Małżonkowie dbają przy tym o swoją prywatność i okazjonalnie dzielą się informacjami zza zamkniętych drzwi. Ostatnio Aleksandra Kwaśniewska wzięła udział w rozmowie z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje. Tam zdradziła kilka sekretów z życia domowego. Możecie się zaskoczyć.

Aleksandra Kwaśniewska o zachowaniu Kuby Badacha w domu. Wybuchnęła śmiechem

Aleksandra Kwaśniewska wyznała, że jej ukochany sporo śpiewa w domu, co prawdopodobnie nie zaskoczyła nikogo. To jednak repertuar może zadziwić. Marzena Rogalska zapytała gościnię, czy Kuba Badach stworzył piosenkę tylko dla niej. - Nie. On w domu mi śpiewa jakieś takie okropne rzeczy wymyślone na kolanie, disco polo. (...) On mi w domu śpiewa tak okropne rzeczy! Kuba, ciiii! - śmiała się dziennikarka. - Czy ja to chciałam usłyszeć przed świętami? - zażartowała Rogalska. "Chyba wszyscy spodziewaliśmy się opowieści o romantycznej, wzruszającej balladzie, a tu..." - możemy przeczytać we fragmencie opisu nagrania na Instagramie. Spodziewaliście się? Cały wywiad możecie przesłuchać TUTAJ.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach o obowiązkach domowych. Tak się nimi dzielą

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach podczas wywiadu z Jastrząb Post opowiedzieli o tym, jak funkcjonują na co dzień. Zdradzili, jak wygląda podział obowiązków w ich domu. Jak podkreślają, wszystko ułożyło się samo - bez ustalania zasad. - Zasady w naszym związku wynikają z obserwacji i naturalnego docierania się - poznawania naszych cech, które predestynują nas do pewnych rzeczy. Mogę nieskromnie powiedzieć, że mam niesamowitą pamięć do zapasów domowych, co moja żona wielokrotnie podkreśla - wyznał Badach. Kwaśniewska dodała, że mąż naprawdę potrafi wyłapać każdy brak. - Kuba zawsze wie, co się skończyło. Jeśli w domu brakuje płynu do prania, on to zauważy od razu. Ja sama często dopiero w sklepie przypominam sobie, czego potrzebujemy - zdradziła. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.