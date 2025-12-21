Paulina Smaszcz po głośnym rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim dała szansę miłości po raz kolejny i związała się z Duńczykiem, z którym jest od dwóch lat. Nie mówi za dużo o nowej relacji, ale wiemy, że przed tegorocznym Bożym Narodzeniem wybrała się w odwiedziny do partnera. Są już relacje z tego wyjazdu. Jesteście ciekawi?

Paulina Smaszcz spaceruje po Kopenhadze. Fani ruszyli do komentarzy

Kobieta petarda postanowiła przespacerować się w Danii. Widzimy, że pełna radości podziwia lokalne sklepy, mając na sobie długą, czerwoną spódnicę, czarny golf oraz futro. Do tego dobrała duże okulary. Widać, że jest szczęśliwa na nagraniu. To nie umknęło uwadze widzów z Instagrama. "Cudownych świąt kochana! Świetnie wyglądasz!", "Piękna kobieta, niezwyciężona", "Piękna, mądra, świadoma Polka" - czytamy zachwyty.

Przypomnijmy, że w dawnych wywiadach Smaszcz mówiła o tym, że randkowanie w dzisiejszych czasach nie należy do najłatwiejszych. Jak się okazuje, nareszcie trafiła na drugą połówkę. Smaszcz poznała obecnego ukochanego poprzez pracę, gdyż okazało się, że ich ścieżki zawodowe zetknęły się w jednym punkcie.

Paulina Smaszcz obserwowała w mediach ślub eks. Jasne stanowisko

Kilka tygodni temu media mówiły o jednym - ślubie Macieja Kurzajewskiego, czyli byłego męża kobiety petardy. Nie zabrakło hucznego wesela i gości z show-biznesu. Nie mogło też zabraknąć Kurskich, z którymi Kurzajewski i Cichopek mają przyjacielskie stosunki. Smaszcz w Galaktyce Plotek dała jasno do zrozumienia, że nie chciałaby uczestniczyć w takiej imprezie. - W ogóle uważam, że to jest największy obciach w życiu dziennikarza sportowego, który był moim mężem - Macieja Kurzajewskiego. Teraz to nie wiem, kto to jest. To jest Maciej Kurzopek - wyznała Marcinowi Wolniakowi. Co ciekawe, w imprezie nie uczestniczył także Franciszek Kurzajewski. Jego mama nie chciała omawiać powodu tej nieobecności. - Ja w ogóle nie wtrącam się w relacje między nimi. Zależy mi na tym, aby mieli je jak najlepsze, bo to jest ich ojciec i do końca życia nim będzie, a oni będą jego synami, i to powinno być jego życiowym priorytetem - dodała.