27 listopada media obiegła smutna informacja o śmierci Agnieszki Maciąg. 15 grudnia w Warszawie odbył się pogrzeb modelki. Została pożegnana przez wiele osób. Mąż kobiety, Robert Wolański, wspomniał ukochaną w najnowszym wpisie. Artykuł na ten temat udostępniła Iwona Węgrowska. Była oburzona. Od razu zaznaczyła, co o tym sądzi.

Iwona Węgrowska nie szczędziła słów. To napisała do męża Agnieszki Maciąg

Iwona Węgrowska skrytykowała wpisy Roberta Wolańskiego na koncie żony. Mąż Agnieszki Maciąg w kilku postach opisał tradycje świąteczne, które praktykował wraz z żoną. "Serio? My Agę kochamy i wspominamy pięknie, najpiękniej jak się da. Zawsze będziemy o niej pamiętać. Robert znajdź swój sposób, by o tobie pamiętano. Proszę, nie żeruj na tej pięknej istocie. Niech spoczywa w spokoju. Pozwól nam przeżyć żałobę" - napisała Węgrowska na Instagramie. Warto podkreślić, że Wolański od śmierci swojej żony prowadzi profil na Instagramie w mediach społecznościowych. Jak wyznał, pomaga mu to w radzeniu sobie ze stratą. Wiele osób podchodzi do tego pozytywnie. "Panie Robercie ukłony w pana stronę za wszystko, co pan dla nas robi. Codziennie patrzę na stronę pani Agnieszki, że coś pięknego przeczytam", "Niesamowite, jaką ma pan moc, żeby pisać, opowiadać i żyć", "Podziwiam tę siłę. Nie wiem, czy dałabym radę prowadzić taki profil ukochanej osoby" - czytamy w komentarzach.

Mąż Agnieszki Maciąg wciąż prowadzi jej konto na Instagramie. Wzruszające posty

Robert Wolański wrzuca wpisy na profil Agnieszki Maciąg na Instagramie, który obserwuje 192 tysiące osób. W ostatnim czasie sporo pisze o okresie świątecznym. Mąż zmarłej przypomniał fanom, jak bardzo jego ukochana uwielbiała piec ciasta, zwłaszcza w okresie zimowym. "W naszym domu, zwłaszcza w święta, ale też zupełnie bez okazji, tylko po to, żeby się poprzytulać i cieszyć byciem razem, piekliśmy ciasta i ciasteczka..." - napisał. Zamieścił wypowiedź Agnieszki o wypiekach. "Uwielbiam piec ciasta i ciastka, zwłaszcza zimą. W powietrzu unosi się wtedy zapach migdałów, czekolady, orzechów, cynamonu, imbiru, kardamonu, wanilii, pomarańczy… Bez tych aromatów nie wyobrażam sobie dobrego, ciepłego i szczęśliwego zimowego domu. Tę porę roku musimy otulić i oswoić. (…) Piekąc ciasta, potrafimy rozkochać w sobie cały świat i cały świat uczynić miejscem kochanym. (…) Czasem aż tak wiele zawiera się w banalnym pieczeniu zimowego ciasta…" - możemy przeczytać.