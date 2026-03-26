Karol Dziuba dołączył niedawno do obsady "Komisarza Alexa". Aktor wcieli się tam w Artura Dębca - pracownika Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji (CPOZ KGP), który zostanie oddelegowany do specjalnej jednostki prowadzonej przez inspektora Ireneusza Gancarza. W tym czasie postać grana przez Marcina Rogacewicza wyjedzie na urlop. Po tej informacji internauci zaczęli przeczesywać internet w poszukiwaniu wzmianek na temat życia prywatnego Dziuby. Okazuje się, że 34-latek jest związany ze znaną aktorką. Kim jest jego ukochana?

Karol Dziuba jest w związku z Mileną Suszyńską. "Potrafimy siebie motywować"

Aktor od ponad dekady tworzy szczęśliwe małżeństwo z Mileną Suszyńską, córką Zbigniewa Suszyńskiego. Co ciekawe, tata aktorki początkowo nie był zadowolony z tego, że ta związała się z kolegą po fachu. - Lepiej by było, żeby jedno z nich zajmowało się w życiu czymś innym. Aktorskie małżeństwa są trudne. Moja żona jest nauczycielką i przez lata to ona prowadziła dom, i to ona miała trzeźwe spojrzenie na życie, którego aktorom zazwyczaj brakuje. Poza tym to niepewny zawód i bazujący na ekstremalnych uczuciach, które potem trudno w domu zdusić - mówił Suszyński w rozmowie z "Faktem".

Zupełnie innego zdania byli zakochani. Dziuba i Suszyńska uważali, że tylko ktoś, kto pracuje w tej samej branży, jest w stanie w pełni zrozumieć, z czym musi zmagać się druga osoba. - Doskonale wie, o czym mówię, wie, jak wygląda system tej pracy. Potrafimy siebie motywować - mówiła aktorka w programie "Demakijaż". Również Dziuba chętnie korzysta z jej rad. - Ma naprawdę dużą intuicję i kreatywność artystyczną. Chętnie korzystam z jej wiedzy i wskazówek i staram się rewanżować tym samym - opowiadał w rozmowie z Interią.

Karol Dziuba wprost o relacjach z teściem

Dziuba bardzo szybko przekonał do siebie Suszyńskiego. Dziś ich relacje są niemal wzorowe. - Mam szczęście przynależeć i współtworzyć nasz zgrany team. Wspieramy się i wymieniamy doświadczeniami. Mój teść jest przede wszystkim królem głosu, ma na koncie wiele kultowych ról dubbingowych, pracuje jako reżyser dubbingu. Kiedy tylko jest taka potrzeba, służy nam pomocą, również zawodową - mówił w rozmowie z portalem Interia.