Kuba Sienkiewicz, lider Elektrycznych Gitar, od lat łączy życie sceniczne z burzliwym prywatnym. Muzyk jest ojcem sześciorga dzieci z trzech różnych związków, a część z nich postanowiło podążać w jego muzyczne ślady - szczególnie Katarzyna i Jacek, którzy aktualnie tworzą popularny zespół Kwiat Jabłoni. Nie da się ukryć, że Sienkiewicz ma powód do dumy. Jego najmłodsza córka też angażuje się w muzykę. Wiedzieliście o tym?

Kuba Sienkiewicz szczerze o dzieciach. Przychodziły na jego muzyczne próby

Sienkiewicz w niedawnym wywiadzie w programie "The Richardson Talk" opowiedział o tym, że jego dzieci od najmłodszych lat były obecne przy próbach i spotkaniach muzycznych, obserwując ojca i ucząc się warsztatu. Przyznaje, że nie chodziło o perfekcję, lecz o wspólne spędzanie czasu i wprowadzanie porządku podczas chaosu prób. - Oni tylko obserwowali, przychodzili znajomi, ćwiczyliśmy sobie różne standardy. Nie będę opowiadał o poziomie wykonawczym, ale zapał grania był i wola do takiej częstej praktyki muzycznej. Z czasem dzieci przejęły funkcję organizacyjną, ponieważ denerwował ich bałagan podczas tych naszych spotkań - wspomina Sienkiewicz. Warto zaznaczyć, że oprócz Katarzyny i Jacka, tworzących zespół Kwiat Jabłoni, Sienkiewicz jest ojcem 38-letniej Mai i 33-letniej Katarzyny. 40-letniego Maćka oraz 16-letniej Zofii. W tym samym wywiadzie muzyk przyznał, że jego życie osobiste nie zawsze było łatwe. - Nie byłem zdrowy do końca, zakładając swoje rodziny - wyjawił zaskakująco.

Kuba Sienkiewicz o współpracy z 16-letnia córką. Idzie w jego muzyczne ślady

W innym wywiadzie natomiast dowiedzieliśmy się czegoś więcej na temat 16-letniej córki muzyka - Zofii. Okazuje się, że pomimo młodego wieku, nastolatka coraz śmielej wchodzi w świat muzyki. Dziewczyna już współpracuje ze znanym ojcem. - Ostatnią płytę nagrałem z najmłodszą córką Zosią Sienkiewicz, która dodała chórki w czterech utworach. Mieliśmy już pierwsze wspólne występy z Zosią. Przy następnym albumie też ją zaproszę - zdradził muzyk w rozmowie z "Teraz Rockiem". Nie ulega wątpliwości, że 16-letnia córka lidera Elektrycznych Gitar również ma szansę na podbicie muzycznego rynku.

Ruszył plebiscyt Plotka, który podsumowuje show-biznesowe wydarzenia 2025 roku. TU MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ i wybrać zwycięzców Jupiterów Roku w sześciu kategoriach: Gwiazda Roku, Stylowa Gwiazda Roku, Kosmiczne Show Roku, Gwiazda Social Media, Supernova TVP i Wschodząca Gwiazda Kategoria Radia ZET. Wśród tegorocznych nominowanych są m.in. Doda, Mandaryna, Bagi, Blanka, Agnieszka Woźniak-Starak czy Wiktoria Kida. Kto zgarnie Jupitery? To ty decydujesz!