Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są razem już od trzech lat. Para chętnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Od dłuższego czasu w mediach mówi się o tym, że celebrytka i dziennikarz sformalizują związek. Ślub ma się odbyć 25 października, choć Cichopek i Kurzajewski nie komentują sprawy. Pojawiły się wieści, kto otrzymał zaproszenie na ceremonię.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaprosili na swój ślub. Kto znalazł się na liście gości?

"25 października będzie dniem szczególnym dla Kasi i Macieja, bo właśnie wtedy powiedzą sobie sakramentalne 'tak'. Najbliżsi już otrzymali zaproszenia. To będzie uroczystość w gronie osób, które bardzo je wspierają" - informował Świat Gwiazd. Zbliżający się wielkimi krokami ślub Cichopek i Kurzajewskiego wzbudza spore zainteresowanie. Co rusz w mediach możemy przeczytać o nowych doniesieniach co do ceremonii. Portal Party.pl przekazał, kto znalazł się na liście gości. Okazuję się, że wśród zaproszonych na wydarzenie są: dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak, prowadzący "halo tu polsat" oraz Mateusz Gessler. Problemem będzie jednak logistyka. Jedna z par będzie musiała poprowadzić poranne wydanie śniadaniówki w niedzielę, a Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna muszą pojawić się na próbie generalnej przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Na liście gości znaleźli się również: Joanna Kurska, a także znajomi Cichopek z planu "M jak miłość" oraz zaprzyjaźnieni z Kurzajewskim sportowcy.

Dotarliśmy do zaproszenia na ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. To gwarantują

Jak wiadomo, Cichopek i Kurzajewski już rozesłali zaproszenia na ślub. Jak wyglądają? Informator Plotka podzielił się jednym z nich. Okazuje się, że zakochani stawiają na prostotę jeśli chodzi o szatę graficzną. Zdjęcie zaproszenia znajdziecie tutaj. "Kochani! Z ogromną przyjemnością zapraszamy na nasz ślub. To dla nas wyjątkowy moment i cieszymy się, że będziemy mogli przeżyć go razem z Wami" - czytamy na wstępie. Para na zaproszeniu poprosiła gości o zarezerwowanie wolnego czasu na 25 października i przygotowanie na wydarzenie dwóch stylizacji. "Przygotujcie się na dwa dni pełne wrażeń, dlatego przydadzą się dwa stroje: wieczorowy - na uroczystą część w sobotę, sportowy - na aktywne atrakcje w niedzielę" - przekazali. Widać, że zakochani są bardzo podekscytowani całą ceremonią i nie mogą się doczekać, aby wspólnie z gośćmi "tańczyć, śmiać się i tworzyć piękne wspomnienia".