Piotr Rubik i Agata - wówczas jeszcze Paskudzka - poznali się w 2005 roku podczas wyborów Miss Polonia. Ona była jedną z uczestniczek, on na konkursie odpowiadał za oprawę muzyczną. - Było bardzo dużo fajnych dziewczyn, a mimo to ja od razu zauważyłem tylko Agatę. Tylko ją widziałem - relacjonował po latach Rubik w rozmowie z Izabelą Janachowską na jej youtube'owym kanale. Zaiskrzyło między nimi bardzo szybko, a dziś mija 20 lat, odkąd są parą. Agata Rubik postanowiła uczcić ten fakt postem na Instagramie.

Agata Rubik świętuję 20. rocznicę związku z Piotrem. Przypomniała ich stare zdjęcia

Z okazji 20. rocznicy związku Agata Rubik opublikowała 20 wspólnych fotografii z mężem. Znalazły się wśród nich zdjęcia z profesjonalnych sesji czy kadry z teledysku utworu Piotra Rubika "Psalm dla ciebie" z 2006 roku, w którym wystąpiła jego ukochana. Rubik opublikowała też mniej znane, prywatne kadry z albumu pary i licznych wspólnych wyjazdów. Widać na nich m.in. kompozytora w dawnej fryzurze, gdy rozjaśniał i prostował włosy. "20 lat z moim najlepszym przyjacielem. 20 wspomnień w zdjęciach - które lubicie najbardziej?" - podpisała post, oznaczając w nim również męża. "Kocham bardzo" - zwróciła się do niego. Fani w komentarzach pospieszyli ze składaniem zakochanym życzeń. "Wszystkie piękne, bo z miłością. Wszystkiego najlepszego", "Najlepszego na dalsze wspólne lata", "Kolejnych pięknych rocznic" - czytamy.

Ślub Agaty i Piotra Rubików wzbudzał wiele emocji. W ostatniej chwili zmienili plany

Relacja pary bardzo szybko zaczęła wzbudzać ogromne medialne zainteresowanie. Zakochani wiedzieli, że podobnie będzie z ich ślubem, który odbył się 21 czerwca 2008 roku. Z tego powodu w ostatniej chwili zmienili plany co do miejsca, w którym odbyła się ceremonia. - Chcieliśmy się pobrać niedaleko miejsca, gdzie było nasze wesele, w katedrze, a katedry nie można było zamknąć. W ostatniej chwili zrobiliśmy ślub w moim osiedlowym, który można było zamknąć, bardziej kameralnie, ale było super - opowiadała Agata Rubik we wspomnianej rozmowie z Izabelą Janachowską.