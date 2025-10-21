Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata tworzyli pozornie zgrany duet, który doczekał się dwóch córek. Prawda o ich relacji wyszła na jaw jesienią zeszłego roku. Media wówczas ujawniły, że to koniec małżeńskiej sielanki. Na początku oboje unikali tematu, ale w końcu potwierdzili, że nie są już razem. Choć od rozstania minęło kilkanaście miesięcy, dopiero niedługo para spotka się w sądzie na rozprawie rozwodowej. Wiadomo, co już ustalili.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy serce Macieja Peli jest otwarte na miłość? "To się już może nigdy nie wydarzyć"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela czekają na rozwód. Zawarli ugodę

Choć rozstanie małżonków miało miejsce w 2024 roku, celebrytka złożyła pozew rozwody dopiero w lipcu br. Teraz oboje czekają na pierwszą rozprawę rozwodową, która według "Super Expressu" ma odbyć się w listopadzie. Kaczorowska i Pela uzgodnili, jak będzie wyglądał podział majątku. Chcą "załatwić sprawę" rozwodu jak najszybciej. Tabloid przekazał, że tancerze zdążyli już ustalić szczegóły dotyczące ugody rozwodowej. Obejmuje ona m.in. naprzemienną opiekę nad córkami oraz fakt, że to do Peli trafi dom pary. "Nie było łatwo im się dogadać, ale ze względu na dobro dzieci zrobili to i mają nadzieję, że nic się już nie zmieni" - informuje dziennik.

Agnieszka Kaczorowska oddaje dom Maciejowi Peli. Wykańcza nowy z Marcinem Rogacewiczem

Kaczorowska już nie ukrywa, że spotyka się z Marcinem Rogacewiczem, z którym możemy ją oglądać na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Niedawno celebrytka wyjawiła, że zakupiła dom, do którego planuje się wprowadzić z nowym ukochanym. Aktor pomaga partnerce w wykończeniu wnętrza. Więcej ujawnili w niedawnym odcinku tanecznego show. - To co, to będzie nasze miejsce, w którym się schowamy czasem przed światem? - zapytała Kaczorowska przed kamerami Polsatu. - Będzie cicho i spokojnie -padło z ust Rogacewicza. - My potrzebujemy takiej swojej przestrzeni, żeby pobyć samemu, bez bycia na widoku - stwierdziła celebrytka. Dowiedzieliśmy się, że Rogacewicz zna się nieco na remontach. - Jak skończyłem studia aktorskie, od razu ruszyłem do roboty. Pojechałem na budowę i zacząłem pracować. Moja pierwsza praca to było układanie kostki brukowej, potem rozdawałem ulotki, praca na budowie, było call center, elektryka, hydraulika - wyjawił.