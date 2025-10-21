Joanna Liszowska niedawno zaskoczyła swoim wyglądem. Aktorka zaprezentowała się w nowej odsłonie na gali rozdania Telekamer "Tele Tygodnia". Kobieta sprawiła, że fani wręcz oszaleli. To jednocześnie podsyciło wiele plotek, szczególnie w kwestii życia prywatnego. Fani zaczęli się zastanawiać, czy aktorka przypadkiem nie znalazła nowej miłości. Teraz wszystko stało się jasne. Bez wahania odpowiedziała w "Pytaniu na śniadanie".

REKLAMA

Zobacz wideo Liszowska myśli o Eurowizji? "Sami siebie możemy zaskoczyć"

Joanna Liszowska przeszła metamorfozę. Czy to ma związek z miłością?

Joanna Liszowska wprost przyznała, że nowy wygląd nie ma powiązania z żadną nową miłością. "Dlaczego, jak kobieta świetnie wygląda, mówi, że jest w dobrym momencie swojego życia, czuje się szczęśliwa, spełnia się i cieszy się życiem, od razu musi być to przypisane jakiejś miłości? Why?" - pytała. Grzegorz Dobek pospieszył z odpowiedzią. "Bo miłość uskrzydla. To chyba tylko dlatego" - odparł. Joanna Liszowska długo nie czekała z kolejnymi słowami. Tą wypowiedzią podsumowała krążące w sieci plotki. "Możemy się też uskrzydlać w inny sposób. Jak się dostrzeże to, co masz wokół, to możesz czuć się uskrzydlony każdego dnia, bez względu na to" - skwitowała wymownie aktorka.

Joanna Liszowska chciałaby jechać na Eurowizję? Co za słowa!

Jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem Joanna Liszowska wypowiedziała się na temat jej muzycznych inspiracji. Aktorka zdradziła, że dla niej liczą się przede wszystkim emocje. - Ja myślę, że jakbym została zapytana, jakiego rodzaju muzyki słucham, to ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Ja mogę odpowiedzieć: wszystko, co mnie porusza - podkreśliła. W trakcie rozmowy padło również pytanie o potencjalny udział Liszowskiej w Eurowizji. Aktorka dała do zrozumienia, że nie jest to wykluczone. - W ogóle się nad tym nie zastanawiam, szczerze mówiąc. Nie jest to w pakiecie moich rozważań, ale życie toczy się dalej i zawsze może nas zaskoczyć. (...) Nigdy nie mów nigdy - zdradziła. ZOBACZ TEŻ: Liszowska zachwyca na nowych zdjęciach z planu "Przyjaciółek". Lawina komentarzy