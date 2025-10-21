Anji Rubik nikomu nie trzeba przedstawiać. Oprócz kariery zawodowej modelki, w mediach wielokrotnie mówiło się o jej związkach. Po medialnych relacjach Rubik postanowiła zachować swoje życie prywatne dla siebie. Teraz wyszło na jaw, że gwiazda ponownie jest zakochana. Kto jest tym szczęśliwcem? Znacie go z wielkiego ekranu!

REKLAMA

Zobacz wideo Anja Rubik w szczerej rozmowie o "Top model", rozwodzie i wrażliwej wadze ciała

Anja Rubik znowu zakochana! Kto jest jej partnerem?

Jak donosi francuski magazyn "Voici", modelka od kilku miesięcy spotyka się z Louisem Garrelem. Jest on znanym francuskim aktorem, znanym z ról w "Marzycielach" czy "Małych kobietkach". "To była miłość od pierwszego wejrzenia tego lata. Oboje urodzili się w czerwcu 1983 roku. On 14., ona 12. To ich zachwyciło" - zdradził przyjaciel aktora w rozmowie z "Voici". Z zagranicznych mediów wynika, że Rubik i Garrel są nierozłączni. Ostatnio fotoreporterzy uchwycili ich podczas romantycznego spaceru po Paryżu, który zakończył się kolacją we włoskiej restauracji. Nie każdy wie, że Louis Garrel ma za sobą imponującą karierę aktorską. W przyszłym roku zagra u boku Angeliny Jolie w filmie "Couture".

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Anja Rubik o rozwodzie z mężem. Tak to wyglądało

Anja Rubik w wywiadzie z "Vivą!" opowiedziała o początkach swojej znajomości z byłym mężem, Sashą Knezevicem. "Szłam ulicą, spieszyłam się na sesję, gdy nagle zatrzymał mnie na ulicy. 'Aniu, to ja, Sasha, pamiętasz, pracowaliśmy razem?'" – wspominała. Co ciekawe, spotkali się wcześniej przy reklamie w Nowym Orleanie, ale wtedy oboje byli w związkach. Kiedy spotkali się ponownie w Nowym Jorku, zaproponował kawę. Związek jednak nie przetrwał. W wywiadzie podczas eventu Sexed.pl Rubik wyjaśniła, że rozstanie z Knezevicem nie wynikało z winy jednej strony. "Nasze drogi zaczęły się rozchodzić, chcieliśmy czegoś innego. Rozeszliśmy się w zgodzie, bo nadal się lubiliśmy i szanowaliśmy. To była smutna, ale konieczna decyzja, bo byliśmy nieszczęśliwi" - wyznała. Jak dodała, związek z Sashą wiele ją nauczył. ZOBACZ TEŻ: Kiedyś sobie dogryzały. Joanna Krupa zapytana o nieobecność Anji Rubik w "Top Model" [PLOTEK EXCLUSIVE]