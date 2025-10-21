Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą naprawdę zgraną parę. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2024 roku. - Kevin to jest mój najlepszy przyjaciel. Wiadomo, że po jakimś czasie to zauroczenie znika i zaczyna się prawdziwa miłość, która nie zawsze jest łatwa, piękna, kolorowa. Ale jak się przyjaźnicie, to to zawsze przetrwa - mówiła piosenkarka w rozmowie z Plotkiem. Małżeństwo właśnie rozpoczęło nowy etap w swoim życiu. O co chodzi?

REKLAMA

Zobacz wideo Małżeństwo Roxie wszystko zmieniło? "Mąż musiał się z tym zderzyć"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej przekazali wieści. "Trzymajcie kciuki"

Zakochani poinformowali, że niedługo rozpoczną budowę swojego domu. "Kupiliśmy działkę! Niedługo ruszamy z budową naszego wymarzonego domu! Życzcie nam powodzenia... Dużo się dzieje, wkrótce premiera nowego singla, bądźcie czujni!" - pisała podekscytowana Roksana. Do wpisu dorzuciła kilka ujęć z ukochanym. Para trzyma w rękach akt notarialny. Fani wokalistki nie kryli wzruszenia. "Trzymam mocno za was kciuki! Jesteście wspaniali", "Gratulacje! Na pewno będzie piękny", "Super wieści! Cudowności i miłości w nowym domku" - pisali.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Otwórz galerię

Roksana Węgiel o codzienności z mężem. "Są takie dni..."

Ci, którzy obserwują Roksanę w mediach społecznościowych, wiedzą, że piosenkarka dzieli z Mglejem nie tylko życie prywatne, ale również zawodowe. Ukochany był m.in. jednym z autorów jej nowego hitu "Błękit". W rozmowie z Radiem ESKA Węgiel przyznała, że są z mężem nierozłączni. - Szczerze mówiąc, może to źle zabrzmi, ale trochę jesteśmy od siebie uzależnieni, ale są takie dni, jak dzisiaj, że jesteśmy osobno. Czasem ta praca to są różne aktywności, nie tylko muzyka, bo piosenki rzeczywiście piszemy wspólnie - opowiadała. Stabilność w życiu prywatnym jest bardzo ważna. Słowa Węgiel dotarły do Dody, która nie ma wątpliwości, że tak bliska relacja z mężem przyniesie jej wyłącznie korzyści. - Ja nigdy tego nie miałam. Przez całe swoje życie prowadziłam wojny w domu, a po rozstaniach moi najbliżsi odwracali się ode mnie i robili mi piekło w mediach, więc naprawdę ciężko było. Myślę, że ta prywatna stabilizacja bardzo jej pomoże w tym brutalnym świecie - mówiła w rozmowie z Radiem ESKA.