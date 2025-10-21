Katarzyna Zillmann występuje w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie stworzyła duet z Janją Lesar. Warto dodać, że jest to pierwsza żeńska para w historii programu. W ostatnim odcinku para uzyskała prawie najwyższą notę i uplasowały się na drugim miejscu w tabeli, a występ spotkał się z niezwykłą przychylnością zarówno wśród jury, jak i widzów. Nie jest tajemnicą, że niemal każdy ruch wykonany przez Katarzynę Zillmann jest bacznie śledzony przez media. Uwagę przyciągają nie tylko spektakularne wyniki w wioślarstwie, czy taneczne poczynania na parkiecie, ale również życie prywatne sportsmanki. Ostatnio jej mama wyjawiła, jakie ma relacje z partnerką córki. (Więcej na ten temat przeczytacie tutaj). A teraz sama Katarzyna Zillmann podsyciła wszelkie spekulacje, wspominając o tym, co ją łączy z aktorem Macaulay Culkin'em. Poznajcie szczegóły.

Zobacz wideo Jelonek kontaktował się z Zillmann przed startem "Tzg". Ale komentarz o Kaczorowskiej!

Katarzyna Zillmann w zaskakującym wyznaniu o Macaulay Culkin'ie. "Kiedyś nas coś łączyło"

Występy Katarzyna Zillmann z Janją Lesar budzą sporę zainteresowanie w mediach, a widzowie chętnie to podchwytują i na bieżąco komentują wszelkie doniesienia w mediach społecznościowych programu. Jakiś czas temu, wyszło na jaw, że zdaniem niektórych internautów wioślarka jest bardzo podobna do słynnego aktora Macaulay Culkin'a, który zyskał międzynarodową popularności, dzięki kultowemu już dziś filmowi "Kevin sam w domu". Ostatnio Katarzyna Zillmann udzieliła krótkiego wywiadu Pomponikowi, w którym miała okazję odnieść się do tych spekulacji. Trzeba przyznać, że jej słowa niejednego mogą zaskoczyć.

Kocham go. To jest zabawne. Myślę, że kiedyś nas coś łączyło, jakieś więzy w innym wymiarze... Gdybym dostawała złotówkę za każdym razem za to, że słyszę, że jestem Kevinem, to nie musiałabym tu występować

- stwierdziła z odpowiednią dozą poczucia humoru. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie.

Zgrzyt w "Tańcu z gwiazdami". Pavlović zaproponowała Zillmann sukienkę. Wtem wkroczyła Młynarska

Na tym jednak nie koniec, bo ci, co oglądali ostatni odcinek wiedzą, że spore poruszenie wywołały również słowa Iwony Pavlović. Jurorka zapytała Katarzynę Zillmann wprost, czy ta nie chciałaby wystąpić w sukience. Ta propozycja niemalże od razu rozpętała wielką dyskusję. Dodajmy, że do tej pory wioślarka występowała w bardzo zróżnicowanych stylizacjach. Mało tego, nieraz dała do zrozumienia, że dla niej pojęcie kobiecości nie jest jednoznaczne z noszeniem sukienek. Do publicznej debaty postanowiła się włączyć Agata Młynarska. W długim wpisie na instagramie dziennikarka rozważała, czy naprawdę trzeba nosić sukienkę, aby spełnić definicję kobiecości. "Kiedy usłyszałam propozycję Iwony, poczułam przez chwilę ścisk serca i pytanie dlaczego? Czy rzeczywiście trzeba tańczyć w zwiewnej sukni na obcasiku, żeby sprostać kobiecości?" - pisała. Wygląda na to, że ta sprawa wzbudziła w niej wiele emocji. Oprócz tego Młynarska przekazała też wyrazy wsparcia publicznie chwaląc występ Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. "Piękny taniec. Dziewczyny są fantastyczne" - napisała pod ich nagraniem na Instagramie programu.