Jennifer Lopez miała burzliwe życie uczuciowe. Piosenkarka aż cztery razy stawała na ślubnym kobiercu, jednak każde z małżeństw kończyło się rozwodem. Jej pierwszym mężem był Ojani Noa. Zakochani poznali się w jednej z restauracji w Miami, gdzie eks wokalistki pracował jako kelner. Para nie zwlekała ze ślubem, pobrali się w 1997 roku. W 1998 roku doszło jednak do rozwodu. Niedawno wokalistka udzieliła wywiadu Howardowi Sternowi, w którym narzekała na nieudane związki. Słowa gwiazdy zirytowały jej pierwszego męża. W odpowiedzi przedstawił swoją wersję wydarzeń.

Jennifer Lopez oskarżona przez byłego męża o zdradę. "Nie mogłaś utrzymać swoich żądz na wodzy"

W rozmowie z Howardem Sternem Jennifer Lopez wyznała, że "nigdy tak naprawdę nie była kochana", gdyż żaden z jej wybranków "nie był zdolny do prawdziwej miłości". Wypowiedź gwiazdy postanowił skomentować jej pierwszy mąż - Ojani Noa. Mężczyzna nie zostawił suchej na byłej żonie i wytoczył przeciw niej poważne oskarżenia.

Przestań nas poniżać. Przestań mnie poniżać, grając kartą ofiary. To nie my jesteśmy problemem, tylko ty! To ty nie mogłaś utrzymać swoich żądz na wodzy

- grzmiał na Instagramie. "Byłaś 'kochana' kilka razy. Byłeś zamężna cztery razy, a w międzyczasie miałaś niezliczone związki. Postanowiłaś skłamać, zdradzić mnie… Błagałaś mnie, żebym utrzymał to małżeństwo, żeby uniknąć złej prasy" - kontynuował. Ojani zapewnił też, że on był "wierny, uczciwy i kochający", dodał także, że porzucił swoje dotychczasowe życie, aby wspierać żonę na początku jej kariery.

Okazuje się, że nie z każdym byłym partnerem gwiazda jest na wojennej ścieżce. Jennifer Lopez i Ben Affleck spotkali się niedawno na premierze musicalu "Pocałunek Kobiety Pająka". Jak się okazało, byli małżonkowie pozostają w dobrych relacjach. Kamery uchwyciły serdeczne powitanie aktora i piosenkarki, wspólnie pozowali także do zdjęć oraz odpowiadali dziennikarzom. - Dziękuję, Ben. Ten film nie powstałby bez ciebie i bez Artist Equity - zwróciła się do eksmęża.