Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są parą na parkiecie i w sferze prywatnej. Spędzają ze sobą mnóstwo czasu, także przy remoncie niedawno zakupionego domu, o którym opowiadała w mediach tancerka. Zakochani odsłonili kulisy dotyczące nowego lokum w szóstym odcinku "Tańca z gwiazdami". Ile pracy przed nimi?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz remontują dom. Aktor ma już doświadczenie

Tancerka po rozstaniu z Maciejem Pelą zmieniła swoje życie - rzuciła się w wir obowiązków zawodowych i postanowiła także kupić nieruchomość marzeń. Jak wynika z ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami", już planuję przeprowadzkę do nowego lokum z Marcinem Rogacewiczem, który pomaga tancerce w remoncie nowych czterech ścian. Na razie mają dużo pracy przed sobą. - To co, to będzie nasze miejsce, w którym się schowamy czasem przed światem? - zapytała Kaczorowska przed kamerami Polsatu. - Będzie cicho i spokojnie - usłyszeliśmy od Rogacewicza. - My potrzebujemy takiej swojej przestrzeni, żeby pobyć samemu, bez bycia na widoku - dodała gwiazda. Co ciekawe, aktor zna się nieco na remontach. - Jak skończyłem studia aktorskie, od razu ruszyłem do roboty. Pojechałem na budowę i zacząłem pracować. Moja pierwsza praca to było układanie kostki brukowej, potem rozdawałem ulotki, praca na budowie, było call center, elektryka, hydraulika - dowiedzieliśmy się.

Agnieszka Kaczorowska kupiła dom, dzięki któremu zaczęła nowy etap. Emocjonalne wyznanie

Agnieszka Kaczorowska w czerwcu obwieściła fanom, że stała się właścicielką nowej nieruchomości. Z dumą pokazała klucze i wspomniała, że zakup mieszkania to dla niej wkroczenie w nową erę. "Od kilku miesięcy realizuję swoje kolejne marzenie - w myśl zasady 'bój się i rób!'. Od kilku miesięcy tworzę siebie i swoje życie na nowo. Od kilku miesięcy czuję, jak odrastają mi skrzydła" - wyznała wówczas na Instagramie.