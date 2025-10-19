Informacja o niespodziewanej śmierci Soni Szklanowskiej, znanej z udziału w programie "Hotel Paradise", wywołała ogromny smutek. Kobieta odeszła w maju 2025 roku w wieku zaledwie 25 lat. Jak podkreślił "Fakt", do tragicznego zdarzenia doszło w domu rodzinnym celebrytki. Wieści o jej odejściu w rozmowie z serwisem tvn.pl przekazała również przyjaciółka gwiazdy. - Informację o tragicznej śmierci Soni potwierdziła jej mama - powiedziała Kinga Kijanczuk. 17 października Szklanowska obchodziłaby 26. urodziny. Jej mama opublikowała wzruszający wpis.

Mama Soni Szklanowskiej opublikowała wzruszający post. Łzy same cisną się do oczu

Mama Soni Szklanowskiej postanowiła uczcić dzień urodzin swojej zmarłej córki. W mediach społecznościowych pojawił się wpis, który chwyta za serce. Kobieta wyraziła ogromny smutek, którym podzieliła się z internautami. "Kochana córeczko, dziś są twoje urodziny. Dzień, w którym kiedyś wypełniał nasz dom śmiech, zapach ciasta i twoje drobne dłonie obejmujące nas z całych sił. Teraz cisza ma inny dźwięk - słychać w niej echo twojego głosu, ciepło wspomnień, które nosimy jak najcenniejszy skarb" - czytamy. Wspomniała również o ogromnej tęsknocie. Przyznała, że dzień urodzin Soni będzie świętowany w wyjątkowy sposób. "Tęsknimy córeczko. Za twoim spojrzeniem, za tym, jak mówiłaś "kocham cię" bez słów, tylko przytuleniem. Tęsknimy za zwyczajnym dniem - tym, który kiedyś wydawał się taki prosty, a teraz jest bezcenny w naszej pamięci. Dziś zapalimy świecę i spojrzymy w niebo" - napisała. Dodała także życzenia. "Każdy jej płomień, każdy błysk gwiazdy - to nasze życzenie dla ciebie: byś wiedziała, że wciąż cię kochamy. Nigdy nie przestaniemy" - podkreśliła mama Soni Szklanowskiej.

Lektor "Hotelu Paradise" pożegnał Sonię Szklanowską w takich słowach

Po odejściu Soni Szklanowskiej wiele osób ze świata mediów oddało jej hołd w mediach społecznościowych. Wśród nich znalazł się Bartosz Łabęcki, lektor "Hotelu Paradise". Mężczyzna poruszającymi słowami pożegnał uczestniczkę show. "To jedna z tych informacji, w które tak bardzo nie chcesz uwierzyć... a jednak" - wyznał na InstaStories. Wspominając początki ich znajomości, dodał: "Poznaliśmy się pięć lat temu i od tego czasu nasze drogi zawodowe przecinały się co jakiś czas. Zawsze uśmiechnięta, serdeczna i pełna profesjonalizmu. Miała w sobie wyjątkowy blask... Teraz świeci wśród prawdziwych gwiazd. Do zobaczenia, Soniu" - napisał Łabęcki w sieci.