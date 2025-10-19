Informacja o niespodziewanej śmierci Soni Szklanowskiej, znanej z udziału w programie "Hotel Paradise", wywołała ogromny smutek. Kobieta odeszła w maju 2025 roku w wieku zaledwie 25 lat. Jak podkreślił "Fakt", do tragicznego zdarzenia doszło w domu rodzinnym celebrytki. Wieści o jej odejściu w rozmowie z serwisem tvn.pl przekazała również przyjaciółka gwiazdy. - Informację o tragicznej śmierci Soni potwierdziła jej mama - powiedziała Kinga Kijanczuk. 17 października Szklanowska obchodziłaby 26. urodziny. Jej mama opublikowała wzruszający wpis.
Mama Soni Szklanowskiej postanowiła uczcić dzień urodzin swojej zmarłej córki. W mediach społecznościowych pojawił się wpis, który chwyta za serce. Kobieta wyraziła ogromny smutek, którym podzieliła się z internautami. "Kochana córeczko, dziś są twoje urodziny. Dzień, w którym kiedyś wypełniał nasz dom śmiech, zapach ciasta i twoje drobne dłonie obejmujące nas z całych sił. Teraz cisza ma inny dźwięk - słychać w niej echo twojego głosu, ciepło wspomnień, które nosimy jak najcenniejszy skarb" - czytamy. Wspomniała również o ogromnej tęsknocie. Przyznała, że dzień urodzin Soni będzie świętowany w wyjątkowy sposób. "Tęsknimy córeczko. Za twoim spojrzeniem, za tym, jak mówiłaś "kocham cię" bez słów, tylko przytuleniem. Tęsknimy za zwyczajnym dniem - tym, który kiedyś wydawał się taki prosty, a teraz jest bezcenny w naszej pamięci. Dziś zapalimy świecę i spojrzymy w niebo" - napisała. Dodała także życzenia. "Każdy jej płomień, każdy błysk gwiazdy - to nasze życzenie dla ciebie: byś wiedziała, że wciąż cię kochamy. Nigdy nie przestaniemy" - podkreśliła mama Soni Szklanowskiej.
Po odejściu Soni Szklanowskiej wiele osób ze świata mediów oddało jej hołd w mediach społecznościowych. Wśród nich znalazł się Bartosz Łabęcki, lektor "Hotelu Paradise". Mężczyzna poruszającymi słowami pożegnał uczestniczkę show. "To jedna z tych informacji, w które tak bardzo nie chcesz uwierzyć... a jednak" - wyznał na InstaStories. Wspominając początki ich znajomości, dodał: "Poznaliśmy się pięć lat temu i od tego czasu nasze drogi zawodowe przecinały się co jakiś czas. Zawsze uśmiechnięta, serdeczna i pełna profesjonalizmu. Miała w sobie wyjątkowy blask... Teraz świeci wśród prawdziwych gwiazd. Do zobaczenia, Soniu" - napisał Łabęcki w sieci. ZOBACZ TEŻ: Podano przyczynę śmierci 25-letniej Soni z "Hotelu Paradise". Jest oświadczenie prokuratury
