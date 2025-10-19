Antonio Banderas doczekał się jednego dziecka. Córka Stella jest owocem jego związku ze znaną aktorką, Melanie Griffith, z którą rozwiódł się w 2015 roku. 29-letnia pociecha znanego duetu 18 października wyszła za mąż. Jej wybrankiem serca jest Polak, z którym spotykała się od wielu lat. Ślub odbył się w Hiszpanii.

Córka Antonio Banderasa wyszła za mąż. Stella poślubiła Polaka

W sierpniu 2024 roku Stella ogłosiła zaręczyny. "Było bardzo pięknie i jesteśmy szczęśliwi, bo znamy się całe życie. To historia miłości, która trwa 25 lat" - napisała w poście na Instagramie. Córka znanych aktorów od lat związana jest z Alexem Gruszynskim, który jest synem polskiego operatora filmowego, Alexandra Gruszynskiego. Para zna się od przedszkola, a ich przyjaźń po czasie przerodziła się w miłość. W 2019 roku zerwali, ale postanowili, że dadzą sobie szansę.

Po nieco ponad roku od zaręczyn narzeczeni postanowili sformalizować związek. Jak donosi "People", 18 października na kameralnej ceremonii w Marbelli Stella i Alex powiedzieli sobie "tak". Na uroczystości pojawili się oczywiście znani rodzice panny młodej - Antonio Banderas i Melanie Griffith. Wiadomo, że aktor w smokingu wzniósł toast za nowożeńców. Jak wynika z relacji zagranicznego portalu, panna młoda miała na sobie koronkową sukienkę z odsłoniętymi ramionami i opadającymi rękawami, a pan młody zdecydował się na czarny, elegancki smoking.

Córka Antonio Banderasa pokazała, jak bawiła się na wieczorze panieńskim

Pod koniec września Stella opublikowała kilka ujęć, świadczących o tym, że wieczór panieński ma już za sobą, a ślub zbliżał się wówczas wielkimi krokami. Na licznych fotografiach z wydarzenia, które udostępniła w mediach społecznościowych córka Banderasa, możemy zobaczyć ją w białej koronkowej sukni, która przypomina ślubną kreację. Na imprezie nie zabrakło bliskich Stelli. Na jednym ze zdjęć widać tort z wymownym napisem "Z panny na panią". Wspomniane zdjęcia znajdziecie w naszym artykule: Niedługo zostanie żoną Polaka. Córka Banderasa szalała na swoim panieńskim