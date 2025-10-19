Powrót na stronę główną
Córka Antonio Banderasa wyszła za mąż. Wybranek jej serca jest Polakiem
Córka Antonio Banderasa, Stella, wzięła ślub, a jej wybrankiem jest Polak! Na kameralnej ceremonii nie zabrakło znanych rodziców panny młodej.
Fot. East News

Antonio Banderas doczekał się jednego dziecka. Córka Stella jest owocem jego związku ze znaną aktorką, Melanie Griffith, z którą rozwiódł się w 2015 roku. 29-letnia pociecha znanego duetu 18 października wyszła za mąż. Jej wybrankiem serca jest Polak, z którym spotykała się od wielu lat. Ślub odbył się w Hiszpanii. 

Córka Antonio Banderasa wyszła za mąż. Stella poślubiła Polaka

W sierpniu 2024 roku Stella ogłosiła zaręczyny. "Było bardzo pięknie i jesteśmy szczęśliwi, bo znamy się całe życie. To historia miłości, która trwa 25 lat" - napisała w poście na Instagramie. Córka znanych aktorów od lat związana jest z Alexem Gruszynskim, który jest synem polskiego operatora filmowego, Alexandra Gruszynskiego. Para zna się od przedszkola, a ich przyjaźń po czasie przerodziła się w miłość. W 2019 roku zerwali, ale postanowili, że dadzą sobie szansę.

Po nieco ponad roku od zaręczyn narzeczeni postanowili sformalizować związek. Jak donosi "People", 18 października na kameralnej ceremonii w Marbelli Stella i Alex powiedzieli sobie "tak". Na uroczystości pojawili się oczywiście znani rodzice panny młodej - Antonio BanderasMelanie Griffith. Wiadomo, że aktor w smokingu wzniósł toast za nowożeńców. Jak wynika z relacji zagranicznego portalu, panna młoda miała na sobie koronkową sukienkę z odsłoniętymi ramionami i opadającymi rękawami, a pan młody zdecydował się na czarny, elegancki smoking.

Córka Antonio Banderasa pokazała, jak bawiła się na wieczorze panieńskim

Pod koniec września Stella opublikowała kilka ujęć, świadczących o tym, że wieczór panieński ma już za sobą, a ślub zbliżał się wówczas wielkimi krokami. Na licznych fotografiach z wydarzenia, które udostępniła w mediach społecznościowych córka Banderasa, możemy zobaczyć ją w białej koronkowej sukni, która przypomina ślubną kreację. Na imprezie nie zabrakło bliskich Stelli. Na jednym ze zdjęć widać tort z wymownym napisem "Z panny na panią". Wspomniane zdjęcia znajdziecie w naszym artykule: Niedługo zostanie żoną Polaka. Córka Banderasa szalała na swoim panieńskim

