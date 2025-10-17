Zaskakujące doniesienia na temat Eminema. Raper znów jest zakochany

Wszystko wskazuje, że Eminem ma ostatnio dobrą passę w życiu prywatnym. Niedawno media ogłosiły, że starsza córka rapera spodziewa się dziecka. Muzyk ma już jednego wnuka. Elliot Marshall przyszedł na świat w marcu i otrzymał drugie imię na cześć dziadka. Wszystko wskazuje też na to, że po latach życia w pojedynkę, artysta w końcu się zakochał. Zagraniczne media donoszą, że raper ma nową dziewczynę. Kim jest jego wybranka?
Portal TMZ poinformował, że serce Eminema znów jest zajęte. Informator serwisu twierdzi, że raper znalazł szczęście u boku Katriny Maloty, która przez wiele lat była jego makijażystką i stylistką. Jak twierdzi źródło, ich znajomość zawodowa przekształciła się w romantyczną relację. Nie wiadomo jednak, jak długo są parą. W przeszłości wizażystka współpracowała także z innymi gwiazdami muzyki, takimi jak Snoop Dog, Robin Thicke i 50 cent. Na stałe pracuje natomiast w salonie urody w Birmingham w stanie Michigan. Zdjęcia nowej dziewczyny Eminema znajdziecie w naszej galerii.
Jak podają zagraniczne źródła, powodem wieloletniej samotności rapera była utrata zaufania do kobiet. O związkach Eminema niewiele wiadomo. W przeszłości muzyk był mężem Kimberly Anne Scott, z którą żenił się dwa razy. Para poznała się jeszcze w szkole i pierwszy raz stanęli na ślubnym kobiercu w 1999 roku. Cztery lata wcześniej przyszła natomiast na świat ich córka Hailie Jade. Małżeństwo artysty przetrwało jednak zaledwie dwa lata. W 2006 roku Eminem i Kimberly wrócili do siebie i ponownie się pobrali, do rozwodu doszło jednak w tym samym roku. Raper i Scott mają jeszcze dwójkę wspólnych dzieci – adoptowali bowiem siostrzenicę żony muzyka - Dawn, kiedy jej matka zmagała się z narkotykami, Eminem przysposobił również dziecko partnerki z innego związku - Stevie Laine. ZOBACZ TEŻ: Dziecko Eminema wyznało, że jest osobą niebinarną. Stevie pokazałx swoją przemianę
