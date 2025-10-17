Zaskakujące doniesienia na temat Eminema. Raper znów jest zakochany

Wszystko wskazuje, że Eminem ma ostatnio dobrą passę w życiu prywatnym. Niedawno media ogłosiły, że starsza córka rapera spodziewa się dziecka. Muzyk ma już jednego wnuka. Elliot Marshall przyszedł na świat w marcu i otrzymał drugie imię na cześć dziadka. Wszystko wskazuje też na to, że po latach życia w pojedynkę, artysta w końcu się zakochał. Zagraniczne media donoszą, że raper ma nową dziewczynę. Kim jest jego wybranka?

Eminem znów zakochany. Media donoszą o nowej dziewczynie rapera

Portal TMZ poinformował, że serce Eminema znów jest zajęte. Informator serwisu twierdzi, że raper znalazł szczęście u boku Katriny Maloty, która przez wiele lat była jego makijażystką i stylistką. Jak twierdzi źródło, ich znajomość zawodowa przekształciła się w romantyczną relację. Nie wiadomo jednak, jak długo są parą. W przeszłości wizażystka współpracowała także z innymi gwiazdami muzyki, takimi jak Snoop Dog, Robin Thicke i 50 cent. Na stałe pracuje natomiast w salonie urody w Birmingham w stanie Michigan. Zdjęcia nowej dziewczyny Eminema znajdziecie w naszej galerii.

Eminem stracił zaufanie do kobiet. Co wiadomo o związkach rapera?

Jak podają zagraniczne źródła, powodem wieloletniej samotności rapera była utrata zaufania do kobiet. O związkach Eminema niewiele wiadomo. W przeszłości muzyk był mężem Kimberly Anne Scott, z którą żenił się dwa razy. Para poznała się jeszcze w szkole i pierwszy raz stanęli na ślubnym kobiercu w 1999 roku. Cztery lata wcześniej przyszła natomiast na świat ich córka Hailie Jade. Małżeństwo artysty przetrwało jednak zaledwie dwa lata. W 2006 roku Eminem i Kimberly wrócili do siebie i ponownie się pobrali, do rozwodu doszło jednak w tym samym roku. Raper i Scott mają jeszcze dwójkę wspólnych dzieci – adoptowali bowiem siostrzenicę żony muzyka - Dawn, kiedy jej matka zmagała się z narkotykami, Eminem przysposobił również dziecko partnerki z innego związku - Stevie Laine. ZOBACZ TEŻ: Dziecko Eminema wyznało, że jest osobą niebinarną. Stevie pokazałx swoją przemianę