Bracia Golcowie to chyba najpopularniejszy duet w Polsce. Muzycy utrzymują się na szczycie od niemal trzech dekad. W życiu prywatnym artyści również tworzą zgrane tandemy. Paweł w 2001 roku poślubił Katarzynę Kułaczewską, natomiast Łukasz od 25 lat jest mężem Edyty. Niedawno druga z wymienionych par świętowała rocznicę ślubu. Niedługo później wokalistka wybrała się w podróż. U jej boku próżno było szukać męża. Z kim więc wybrała się do słonecznej Italii?

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Golec o kryzysie w związku brata Łukasza. "Totalna ściema"

Edyta Golec wybrała się na babski wypad do Włoch. "Kobieca energia"

Edyta i Łukasz Golcowie są małżeństwem od 25 lat. Niedawno para świętowała Srebrne Gody. "Gdybyś mnie jeszcze raz zapytał - powiedziałabym: TAK, TAK, TAK. Dziękuję ci za 25 lat wspólnych chwil, zmagań, radości, wsparcia, fantastycznej przygody, wspólnej pasji, cudownych dzieci i miłości, jaką mnie obdarzasz… Życzę ci, abyś był ze mną szczęśliwy, kochanie" - napisała w mediach społecznościowych. Chwilę później wokalistka pochwaliła się kadrami z podróży do Włoch. Nie wybrała się jednak tam w towarzystwie męża. Golec postawiła na damski wypad.

Pocztówka z Italii. Krótko, intensywnie, ale niezwykle… Rodzinny wypad na grób stryja Władka na Monte Casino, Rzym w pigułce i kobieca energia sióstr, matek i córek. Wdzięczna za piękny czas

- napisała pod serią zdjęć na Instagramie. Na fotografiach możemy zauważyć, że żona muzyka mogła cieszyć się podczas wyjazdu słoneczną pogodą, co zapewne pomogło jej naładować baterię przed powrotem do jesiennej Polski. W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Cudnie, w rodzinie siła", "Przepięknie i dla takich chwil warto żyć", "Pięknie" - pisali internauci.

Edyta Golec komentuje plotki o kryzysie w małżeństwie. Wspomniała o rozwodzie

Pomimo iż Edyta i Łukasz Golcowie od ponad 25 lat tworzą zgrany duet, co jakiś czas pojawiają się plotki na temat kryzysu w ich małżeństwie. W jednym z ostatnich wywiadów stwierdziła, że o tego typu rewelacjach zazwyczaj dowiaduje się od bliskich. - Dowiadywałam się głównie od moich rodziców, do których dzwonili znajomi [dopytując - przyp. red.], co się u tych Golców dzieje, dlaczego rozwód i skąd ten rozwód - wspominała w rozmowie z Pomponikiem. Wokalistka dodała też, że w jej małżeństwie również zdarzają się gorsze chwile, nigdy jednak nawet nie pomyślała o rozstaniu.