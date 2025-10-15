10 października 2025 roku media poinformowały, że Katarzyna Wajda rozwodzi się po 16 latach z mężem - Mateuszem Wajdą. Jak ustalił wtedy Pudelek, małżonkowie mają już być w trakcie procesu rozwodowego, a najbliższa rozprawa w tej sprawie została zaplanowana na listopad. Jak się okazuje, aktorka pokazała się już u boku swojej nowej miłości - kolegi z planu "Odwilży" Bartłomieja Kotschedoffa.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Aneta Zając jest gotowa na miłość?

Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff razem. Aktorka zabrała głos: Nie boję się o niego

Pierwsze plotki na temat rzekomej relacji Wajdy i Kotschedoffa pojawiły się już 9 października, po tym, jak aktorska para pozowała wspólnie, trzymając się za ręce, podczas premiery trzeciego sezonu serialu "Odwilż". We wtorek, 14 października,3e gwiazdy ponownie przybyły wspólnie na premierę - tym razem filmu "Seks dla opornych". Wajda i Kotschedoff raz jeszcze pozowali razem do zdjęć i nie szczędzili sobie czułości przed obiektywami fotoreporterów.

Aktorka odniosła się nawet do tematu nowej relacji w rozmowie z Kozaczkiem. - To wyjątkowy dzień dla Bartka, jego premiera filmowa, więc go wspieram. Nie boję się o niego, bo jest świetnym aktorem i wiem, jak on gra - skomentowała Wajda, nie kryjąc, że faktycznie zależy jej na Kotschedoffie.

Katarzyna Wajda rozwodzi się po 16 latach z mężem. Nie uwierzycie, kto był dziadkiem mężczyzny

Informacja o rozwodzie aktorki wstrząsnęła mediami. Przypomnijmy, że Katarzyna Wajda stanęła na ślubnym kobiercu z mężem w 2009 roku. Para doczekała się przez lata wspólnego małżeństwa trzech synów - Tobiasza, Tadeusza i Wawrzyńca. Co ważne, Mateusz Wajda jest również mocno powiązany ze światem filmu i kina - podobnie jak jego była żona. Mężczyzna jest operatorem filmowym oraz producentem. Studiował fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i szkolił się na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej w Łodzi. Jak wiele osób mogło się domyślać, jego nazwisko nie jest przy tym przypadkowe. Mateusz to wnuk Leszka Wajdy - znanego scenografa, a zarazem i młodszego brata słynnego reżysera Andrzeja Wajdy.