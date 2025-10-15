Łukasz Schreiber ma na koncie trzy związki małżeńskie. Drugi z nich był najbardziej medialny - mowa o związku polityka PiS z Marianną Schreiber, który zakończył się nagle i niespodziewanie. Influencerka otwarcie mówiła w mediach o bolesnym rozstaniu i opisywała fanom, jak znosi ten okres. Teraz Łukasz Schreiber układa życie u boku nowej wybranki. Sama zainteresowana nie szczędzi wyznań na temat partnera.

Łukasz Schreiber oczami trzeciej żony. Za nimi ponad miesiąc od ślubu

Obserwatorzy Weroniki Schreiber pytają ją o nowy związek. Okazuje się, że według kobiety w małżeństwie wszystko układa się pomyślnie. Ostatnio ukochana Schreibera podsumowała ślub w wymowny sposób. "Pierwszy i ostatni ślub, wzięty z powodu miłości - trudno się dziwić" - oznajmiła. Żona polityka PiS dała także do zrozumienia na InstaStories, że jej bliscy bardzo lubią jej męża. "Szczerze? Nie sądziłam, że spotkam kiedyś tak dobrego człowieka, jakim jest Łuki" - napisała. Następnie zaczęła odpowiadać na pytanie internauty dotyczące akceptacji polityka przez jej rodzinę. "Kto zna go prywatnie - ten wie! Jest uwielbiany przez moich najbliższych. Jak to mówi mój brat: takiego szwagra to ze świecą szukać" - oznajmiła w sieci. Wstawiła przy tym fotografię ze ślubu, którą zobaczycie w naszej galerii na górze strony.

Łukasz Schreiber pokazuje kulisy nowego związku. Marianna Schreiber ostro podsumowała byłego męża

Byli małżonkowie mają córkę Patrycję, którą wychowuje Marianna Schreiber. Wspomniała o niej w rozmowie z nami, kiedy poprosiliśmy celebrytkę o komentarz dotyczący ślubu polityka. - Łukaszowi bardzo łatwo przychodzi wstępować w związek małżeński, wszak jest to jego trzecia żona i zapewne nie ostatnia. Szkoda tylko, że od kilku miesięcy nie znalazł godziny dla swojej córki - zaznaczyła influencerka. - Rozumiem, że obowiązki narzeczonego - pana młodego uniemożliwiały mu osobisty kontakt z Patrysią, ale mógłby przynajmniej dla zachowania ludzkiej przyzwoitości, chcąc zachować elementarne poczucie ojcowskiej godności, odebrać choć raz jeden z wielu telefonów swojej córki - dowiedzieliśmy się.