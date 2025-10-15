Jacek Kopczyński po relacji z Patrycją Markowską odnalazł szczęście u boku nowej partnerki. Wokalistka jest z kolei żoną restauratora Tomasza. Wielu zatem zastanawia się, czy były ukochany gwiazdy również stanie wkrótce na ślubnym kobiercu. Para coraz częściej pojawia się na salonach. Wiemy już, czy trwają rozmowy o ślubnej ceremonii.

Jacek Kopczyński został zapytany o ślub. Taką wizję ma aktor

Na początku gwiazdor "M jak miłość" nie mówił o nowym związku. Starał się trzymać szczęście w tajemnicy, ale potem zdecydował o ogłoszeniu światu tej relacji. Na Instagramie widzimy wspólne zdjęcia Kopczyńskiego z partnerką i widzieliśmy ich ponadto podczas konferencji fundacji "Kochaj Życie". Aktor w rozmowie z Jastrząb Post zabrał głos na temat przyszłości relacji. - Jeszcze za dużo się nie zastanawialiśmy, czy będzie skromnie, czy hucznie. Na pewno będą nasi najbliżsi, ale musimy to zaplanować na spokojnie - powiedział aktor, zdradzając w ten sposób, że plotki są prawdziwe i ślub faktycznie jest w planach.

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński rozstali się po latach. Gwiazda nie chciała robić afery

Celebryci wiele razy pokazali nam, że rozpad związku wiąże się z praniem brudów w mediach. U Markowskiej i Kopczyńskiego było inaczej. Dawni partnerzy nie chcieli wbijać sobie szpil po rozstaniu. -Patrzę, jakim to się stało teraz modnym zabiegiem, że np. Miley Cyrus i Shakira robią z tego show. Ja mam kompletnie inną osobowość. My z Jackiem nie mówimy o rozstaniu. To, że to nie jest na forum, jest dla mnie wielką wartością. W świecie wiele rzeczy się teraz sprzedaje. Jeśli można promować płytę rozstaniem, to dlaczego nie - przekazała Markowska Jastrząb Post. Co ciekawe, album gwiazdy sprzyjał opowiedzeniu o rozstaniu, a jednak sama zainteresowana nie zdecydowała się na taki krok. - No nie. Ja nie chciałam tego robić, mimo że pewnie mogłam, bo promocja płyty "Wilczy pęd" zbiegała się z moimi rozterkami życiowymi i problemami - ujawniła. Markowska nie ukrywała jednak, że rozstanie po tylu latach razem było dla niej bolesnym ciosem. Całe szczęście znalazła nową miłość i obecnie nie wraca w mediach do poprzedniej relacji.