Tomasz Kammel to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych prezenterów telewizyjnych. Przez lata współpracował z Telewizją Polską. W 2024 roku zacząć pracę w Kanale Zero. Dziennikarz długo unikał pytań o związek, choć jego relacja z Katarzyną Niezgodą, która zakończyła się w 2015 roku, była publiczna i wzbudzała spore zainteresowanie mediów. Teraz Kammel ujawnił nieco szczegółów o swojej obecnej partnerce.

Tomasz Kammel jest w związku. Ma sporo młodszą partnerkę

Tomasz Kammel od rozstania z Katarzyną Niezgodą niechętnie odnosił się do kwestii związków. Niegdyś w rozmowie z Magdą Gessler w programie "Magda gotuje internet" wyznał, że od pięciu lat jest w związku, a jego narzeczona ma na imię Kamila. Tym razem dziennikarz gościł w podcaście "W stronę długowieczności" i właśnie tam wyznał, że jego partnerka jest od niego dużo młodsza. Przyznał, że to go motywuje do dbania o siebie. - Moja partnerka życiowa jest ode mnie dużo, dużo młodsza. Ponad 20 lat. (...) Ona sprawiła, że pomyślałem, że fajnie by było towarzyszyć człowiekowi, będąc w formie, a nie za 20-30 lat będąc jej ciężarem - mówił prezenter. - Trochę wystraszyła mnie opcja jakiejś mojej potencjalnej niedołężności. Trochę wystraszyła mnie wizja, że ona będzie musiała się z kimś takim męczyć - dodał.

Katarzyna Niezgoda wspomina związek z Tomaszem Kammelem

Związek Niezgody i Kammela wzbudzał spore zainteresowanie. Choć rozstali się w 2015 roku, to po dekadzie celebrytka powróciła do niego wspomnieniami w podcaście "Biznes bez lukru". Prowadzący nagle spytał ją, czy relacja z Tomaszem Kammelem była dla niej wsparciem, czy przeszkodą w prowadzeniu własnego biznesu. - Każdy biznes lubi ciszę i spokój, ona mi bezwzględnie przeszkadzała - przyznała, radząc innym osobom, jak zmierzyć się z taką sytuacją. - Żeby miały świadomość, że jak się rozpocznie przygodę z takim sektorem działalności show-biznesowej, to nie ma drogi odwrotu. Tak czy inaczej, będziemy z tym związani. Nie umiem podać przykładów żadnej osoby, która z sukcesem by się z tego wycofała - oceniła Niezgoda.