Informacja o rozstaniu Hugh Jackmana i Deborry-Lee Furness wstrząsnęła mediami w 2023 roku. Para zdecydowała się wtedy zakończyć trwające 27 lat małżeństwo. Wniosek o rozwód wpłynął jednak do sądu w 2025 roku. Oficjalnie aktorzy rozwiedli się w czerwcu bieżącego roku. W tym samym czasie do opinii publicznej przedostała się informacja, iż to Furness zdecydowała o rozstaniu, ponieważ dowiedziała się o zdradach męża.

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness rozwiedli się. Wiadomo, jak wyglądają ich relacje

"Łączę się w bólu z każdym, kto przeżył traumatyczną zdradę. To głęboka rana, która boli do żywego, jednak wierzę w wyższą siłę i że Bóg i wszechświat zawsze działają dla naszego dobra" - przekazała w opublikowanym w maju bieżącego roku oświadczeniu Furness. Wcześniej para miała przekonywać, że mimo rozstania stara się dbać o przyjacielskie stosunki.

Według najnowszych doniesień kilka miesięcy po rozwodzie Jackman i Furness faktycznie zaczęli się ze sobą dogadywać. Jak ustalił portal Radar Online, byli małżonkowie mieli się pojednać. - Hugh od dawna starał się pogodzić z Deb, ale - jak można się domyślić - ona potrzebowała czasu. Uregulowanie kwestii prawnych bardzo pomogło. Ostatnio spotkali się kilka razy w Nowym Jorku, żeby spokojnie porozmawiać. To takie sekretne rozmowy o pokoju - wyjawił mediom informator. Z polepszenia się relacji między parą mają cieszyć się przede wszystkim ich adoptowane dzieci. - Wszystko wskazuje na to, że sytuacja znacznie się poprawiła, co jest fantastyczne, zwłaszcza dla ich dzieci. Minęły już dwa lata od rozstania. To najwyższy czas, by odpuścić nienawiść i gniew - dodał rozmówca Radar Online.

Tak Hugh Jackman z żoną podzielili swój majątek. "Wychodzą z tego finansowo zabezpieczeni"

Jeszcze przed finalizacją rozwodu Jackman i Furness zdecydowali, że m.in. podzielą się luksusowym apartamentem w Nowym Jorku, który wart jest 24 miliony dolarów. Dogadali się wtedy także w kwestii opieki nad dziećmi i alimentów. - Osiągnięto porozumienie, z którego Deborra jest zadowolona, obejmujące wysokie alimenty. Były pewne negocjacje dotyczące umowy finansowej, ale ostatecznie uzyskała to, co uważała za słuszne. Oboje wychodzą z tego finansowo zabezpieczeni. Nie będzie żadnych dramatów, to daje jej potrzebne zamknięcie - przekazał informator dla "Daily Mail".