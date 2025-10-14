Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskiej przestrzeni medialnej. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu we wrześniu 2012 roku i od tamtej pory są nierozłączni. Małżonkowie dbają przy tym o swoją prywatność i okazjonalnie dzielą się informacjami zza zamkniętych drzwi. Tym razem Kwaśniewska postanowiła udostępnić zabawny post, w którym zdradziła, jakie wiadomości zdarza jej się otrzymywać od męża.

Zobacz wideo Kwaśniewska ogląda Badacha w "The Voice". Nie szczędzi mu krytyki

Aleksandra Kwaśniewska ujawnia, jakie wiadomości wysyła jej Kuba Badach. Małżonkowie mają do siebie sporo dystansu

14 października Kwaśniewska udostępniła na InstaStories krótki wpis. "Z kategorii: filmiki, które przesyła mi mąż, pisząc 'no przecież to ty!'. Dzień dobry" - napisała prezenterka, publikując przy tym zabawny filmik. Widzimy na nim przebraną za gwiazdę lat 80. aktorkę Kristen Wiig, która w rytm muzyki gra na trójkącie. Amerykańska komediantka tańczy do tego w charakterystyczny sposób oraz uśmiecha się do kamery. Nagranie pochodzi z jednego ze skeczy z programu "Saturday Night Live". Jak możemy się domyślać, Badach widzi pewne podobieństwo pomiędzy postacią odgrywaną przez aktorkę a Kwaśniewską.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach poznali się przypadkowo. Muzyk miał żartować, że będzie jego żoną

Choć od ślubu Kwaśniewskiej i Badacha minęło już 13 lat, co jakiś czas w mediach przypomina się nietypową historię z początku ich związku. Para wpadła na siebie na korytarzu Radia Zet w 2009 roku. Córka byłej pary prezydenckiej miała być przy tym fanką muzyka, a ten podarował jej wtedy egzemplarz swojej płyty. Przez pewien czas nie mieli ze sobą kontaktu, aż do momentu, gdy ponownie spotkali się na imprezie u wspólnych znajomych. To właśnie wtedy Badach miał nawet zażartować, że Aleksandra zostanie kiedyś jego żoną. Para prędko przypadła sobie do gustu, a informacje o zaręczynach pojawiły się w mediach krótko po ich pierwszym oficjalnym spotkaniu. Więcej na temat relacji Kwaśniewskiej i Badacha znajdziecie w artykule: "Kwaśniewską i Badacha połączył przypadek. Ślub był hucznym wydarzeniem".