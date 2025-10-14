Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskiej przestrzeni medialnej. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu we wrześniu 2012 roku i od tamtej pory są nierozłączni. Małżonkowie dbają przy tym o swoją prywatność i okazjonalnie dzielą się informacjami zza zamkniętych drzwi. Tym razem Kwaśniewska postanowiła udostępnić zabawny post, w którym zdradziła, jakie wiadomości zdarza jej się otrzymywać od męża.
14 października Kwaśniewska udostępniła na InstaStories krótki wpis. "Z kategorii: filmiki, które przesyła mi mąż, pisząc 'no przecież to ty!'. Dzień dobry" - napisała prezenterka, publikując przy tym zabawny filmik. Widzimy na nim przebraną za gwiazdę lat 80. aktorkę Kristen Wiig, która w rytm muzyki gra na trójkącie. Amerykańska komediantka tańczy do tego w charakterystyczny sposób oraz uśmiecha się do kamery. Nagranie pochodzi z jednego ze skeczy z programu "Saturday Night Live". Jak możemy się domyślać, Badach widzi pewne podobieństwo pomiędzy postacią odgrywaną przez aktorkę a Kwaśniewską.
Choć od ślubu Kwaśniewskiej i Badacha minęło już 13 lat, co jakiś czas w mediach przypomina się nietypową historię z początku ich związku. Para wpadła na siebie na korytarzu Radia Zet w 2009 roku. Córka byłej pary prezydenckiej miała być przy tym fanką muzyka, a ten podarował jej wtedy egzemplarz swojej płyty. Przez pewien czas nie mieli ze sobą kontaktu, aż do momentu, gdy ponownie spotkali się na imprezie u wspólnych znajomych. To właśnie wtedy Badach miał nawet zażartować, że Aleksandra zostanie kiedyś jego żoną. Para prędko przypadła sobie do gustu, a informacje o zaręczynach pojawiły się w mediach krótko po ich pierwszym oficjalnym spotkaniu. Więcej na temat relacji Kwaśniewskiej i Badacha znajdziecie w artykule: "Kwaśniewską i Badacha połączył przypadek. Ślub był hucznym wydarzeniem".
