Marcina Hakiela udzielił niedawno szczerego wywiadu. W rozmowie wyjawił, jak aktualnie dogaduje się z Katarzyną Cichopek. Przy okazji zdradził, czy został zaproszony na ślub byłej ukochanej z Maciejem Kurzajewskim.

Marcin Hakiel komentuje medialne spekulacje. Wyjaśnia, jak wygląda jego relacja z Katarzyną Cichopek

W rozmowie z dziennikarzem "Faktu" Hakiel przyznał, że nie utrzymuje bezpośredniego kontaktu ze swoją byłą partnerką. - Słuchaj, my ze sobą w ogóle nie rozmawiamy. Wysyłamy sobie tylko maile, gdzie piszemy "dzień dobry" i "z poważaniem" na końcu. Albo "szanowna pani, szanowny panie" - wyjawił. Tancerz zaznaczył, że między dawnym małżeństwem nie ma porozumienia w kwestiach związanych z wychowywaniem dzieci. - Mieliśmy ostatnio właśnie na mailach taką przerzucankę. Dostałem maila od mojej byłej, że jakieś tam zachowanie jest niedopuszczalne - moje zachowanie. No i ja jej odpisałem na tego maila, ale też do jej prawnika, jakie zachowania są niedopuszczalne… w pracy - mówił Hakiel. Media spekulują, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mogą wkrótce wziąć ślub. Okazuje się, że Marcin Hakiel nie pojawi się na tej uroczystości. - Oj nie, nie dostałem zaproszenia. Ale ma maila mojego! - wyznał z rozbawieniem.

Marcin Hakiel wyjawił, czy kontroluje swoje dzieci. To wyznanie niejednego zaskoczy

Romeo jest trzecim dzieckiem Hakiela. Wraz z Cichopek tancerz ma także syna i córkę. Podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie" opowiedział, czy kontroluje pociechy i sprawdza ich telefony. - My byśmy nie chcieli, żeby ktoś nam wchodził w nasze życie - stwierdził Hakiel. - Moja Hela ma niecałe 12 lat, tak z pół roku temu zmieniła sobie PIN do telefonu. Powiedziała mi o tym po prostu, że ma tam rozmowy z koleżankami. Powiedziałem, że okej, ale jak będę chciał coś zobaczyć, to wtedy mi pokaże. Tak się umówiliśmy - dodał. Tancerz podkreślił, że kluczowy jest codzienny kontakt z dzieckiem. - Wiem, że jak był u nich chłopiec nowy, to był trochę wykluczony. Hela mi sama powiedziała. Jak ja byłem w podstawówce, to nie było telefonów - wyznał. - Wychodzę z takiego założenia, że ona ma prawo do tej komunikacji. Poza tym jest coraz starsza, więc wychodzę z założenia, że będzie chciała mieć jakieś konwersacje damsko-męskie, czy coś - zdradził Hakiel.